CША могут превратить "Северный поток-2" в памятник на дну моря, – советник главы "Нафтогаза"

Новые санкции США против "Северного потока-2" могут превратить газопровод в памятник на балтийском дне стоимостью в $10 млрд.

Об этом своей статье на ЕП написала советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль. "Даже если россиянам, несмотря на собственную технологическую несостоятельность, удастся завершить газопровод, он так и будет лежать на балтийском дне памятником трубе стоимостью почти $10 млрд", – написала она.

Новые санкции, которые предусмотрены в проекте оборонного бюджета на 2021 год, коснутся всех компаний, которые каким-либо образом участвуют в трубоукладочных работах. Кроме того, санкции расширят на компании, которые решаться оформить страховку или сертифицируют участников "Северного потока-2".

"Наиболее интересными здесь есть две бюрократические ловушки, которые США подготовили для россиян, – страхование и сертификация. Так произошло в цивилизованном мире, без страхования судно не зайдет в один порт. А с новым пакетом санкций ни одна серьезная организация таких услуг проекту не предоставит", – поясняет Зеркаль.

Отметим, строительство газопровода "Северный поток-2" остановили еще в конце 2019-го. Тогда США приняли санкции против всех компаний, которые будут заниматься прокладкой труб для России. Международные предприятии отказались от сотрудничества с российским проектом и "Газпрому" пришлось искать возможность завершить стройку самостоятельно.

Уже в 2021-м США могут принять санкции против страховых и сертификационных компаний, которые захотят работать с "Северным потоком-2". А это значит, что если "Газпром" и сможет сам достроить газопровод, запустить его не удастся.

Проект "Северного потока-2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

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