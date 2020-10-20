Covid-19 можно заразиться через гривни, дезинфекцию не проводят, – банкиры

Коронавирус может выживать на банкнотах до 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия. При этом украинские банки, несмотря на рекомендации НБУ, не проводят обеззараживание банкнот.

Об этом со ссылкой на анонимные разговоры с банкирами сообщило издание UBR. Так, сотрудники некоторых банков на условиях анонимности рассказали, что на самом деле никто внутри банков по сути не заботится об обеззараживании именно банкнот, мол, НБУ раздал рекомендации, а вы что хотите, то и делайте.

Все дело в том, что купюры, которые привезли инкассаторы, не могут быть пересчитаны кассиром и оприходованы до их обеззараживания. Их предварительно необходимо поместить в помещение, которое должно иметь специальный статус – это должно быть хранилище, отдельное от основного, где банкноты должны находиться под ультрафиолетом определенное время.

"А это значит, что и попасть на корсчета банков эти средства не могут. Деньги не работают. Их нельзя, например, положить на overnight (услуга краткосрочного "ночного" кредита. – Ред.). Банк несет убытки. Как только вышли эти рекомендации НБУ, мы обсуждали, как их выполнять. А никак", – рассказывают сотрудники банков.

По информации советника председателя правления Кредитвест Банка Василия Невмержицкого, специальную противовирусную обработку банки не применяют. Проблема в том, что это довольно дорогая и громоздкая техника, чтобы ею можно было оснастить хотя бы головные офисы и филиалы. В то же время такое оборудование есть в Нацбанке.

"Ранее в Нацбанке заявляли, что банкноты обеззараживаются и при упаковке дополнительно подвергаются температурному шоку в термоусадочной печи. Потому с определенной степенью уверенности можно говорить о том, что пачки банкнот с маркировкой НБУ на упаковочной ленте безопасны с точки зрения вирусов и бактерий", – считает Невмержицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ заявили: гривневые банкноты будут обеззараживаться, находясь две недели в специальных хранилищах, чтобы сотрудники Национального банка Украины не пострадали из-за эпидемии коронавируса.