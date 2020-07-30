Украинцев ждут три сложных года: какими будут зарплаты, пенсии и цены

В Украине ускорится рост цен, зарплаты едва покроют инфляцию, а экономика вернется до докризисного уровня только через несколько лет.

Такой прогноз утвердил Кабинет министров на заседании 29 июля. О том, что будет с зарплатами, ценами, и экономикой в ближайшие три года – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рост зарплат замедлится

Согласно оценкам министерства, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты "съест" инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

В прогнозе чиновники также предусмотрели рост минимальной зарплаты. По их оценкам в среднем минималка в 2021-м составит 6250 грн, в 2022-м – 6700 грн (рост на 7,2%), в 2023-м – 7176 грн (плюс 7,1%).

HR-эксперт Александр Белоус в комментарии OBOZREVATEL пояснил: комментировать такой рост без оценки инфляции бессмысленно. "Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты далеко не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – поясняет Белоус.

Кстати, с учетом, что к размеру минимальной зарплаты привязана и минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу, опираясь на прогнозный рост зарплат можно сказать, как вырастут пенсии.

в 2021-м – 2500 грн;

в 2022-м – 2680 грн;

в 2023-м – 2870 грн.

Как будут расти зарплаты в Украине Министерство развития экономики

ВВП начнет расти, но медленно

"Начиная с 2021 года прогнозируются дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для стабильного экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности", – говорится в пояснительной записке к документу.

Динамика ВВП:

2021 год – 4,6%;

2022 год – 4,3%;

2023 год – 4,7%.

В 2020-м же экономика упадет на 4,8%. То есть к докризисному уровню мы сможем вернуться только в 2022-м. И это еще относительно позитивный прогноз. К примеру, в комментарии OBOZREVATEL бывшая министр финансов Оксана Маркарова предположила, что падение может составит и до 10%. Она объяснила такие оценки стремительным падением производства.

"Без срочных шагов по поддержке бизнеса/привлечения инвестиций падение может составить 8-10% в 2020 году, и вот на чем она основана", – пояснила министр.

А вот оценки Нацбанка и его планы снизить инфляцию до уровня менее 5% Кабмин фактически проигнорировал. Пока представители регулятора убеждают, что пересмотр этого показателя можно производить только в сторону уменьшение, Министерство развития экономики строит свою собственную картину.

В 2021-м, по их оценкам, цены вырастут на 8,1%, в 2022-м – на 6,25%. а в 2023-м – на 6,7%. Здесь стоит отметить, что за уровень инфляции в Украине отвечает именно Национальный банк. Последний, как стало известно OBOZREVATEL, высказал целый ряд претензий в отношении нового прогноза.

Нацбанк против нового прогноза Министерство развития экономики

"Тут все просто. Позиция Кабмина: это всего лишь оценки, сценарии развития и пока они ничего не значат. В Нацбанке же говорят, мол, вы уже там заложили себе курс под 30% и инфляцию высокую на этот год, а потом вините НБУ, что бюджет срываете. И тут действительно есть логика. Все эти макропрогнозы потом используются при расчете бюджета на год. И да, иногда эти прогнозы оказываются очень далеки от реальности, но бюджет же все равно нужно выполнять", – рассказал OBOZREVATEL собеседник из фракции "Слуга народа".

Кстати, одной из причин увольнение (официально ушел по собственному желанию) бывшего главы НБУ Якова Смолия стало именно решение следовать своим целям и не способствовать девальвации гривни и росту инфляции, чтобы "вписаться в план Кабмина".

В целом же утвержденный прогноз Кабмина – определенный ориентир. Так официально видит Украину правительство через три года. Кстати, даже когда прошлый Кабмин обещал рост ВВП на 40%, в официальных прогнозах они все равно показывали очень сдержанные оценки.

Главное, что стоит знать: экономика Украины будет расти уже в следующем году. Медленно, но стабильно. Зарплаты будут повышаться по чуть-чуть, а инфляция ускорится.