Что будет с мировой экономикой: в МВФ дали неутешительный прогноз

Мировая экономика в 2019 году будет расти вяло и лишь немного ускорится в 2020 году. Подъем благосостояния стран замедляют торговые войны и спад в Азии.

К таким выводами пришли в МВФ в обновленном Прогнозе развития мировой экономики, передает OBOZREVATEL. Рост ожидают на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году. Это ниже, чем предполагали в апреле 2019 года.

В первую очередь на ситуацию будет влиять торговая война между Китаем и США. В мае 2019 года американцы подняли пошлины на импорт из Китая с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. В ответ меры принял Китай. Из-за этого страдает вся экономика Азии.

А вот повышение темпов роста мировой экономики в 2020 году будет зависеть от целого ряда факторов:

1) сохранения благоприятных настроений на финансовом рынке;

2) дальнейшего ослабления временных сдерживающих факторов, особенно в зоне евро;

3) стабилизации в некоторых испытывающих стресс странах с формирующимся рынком, таких как Аргентина и Турция;

4) предотвращения еще более резкого спада в других странах, таких как Иран и Венесуэла.

МВФ Укрінформ

При этом в МВФ добавляют, что от стабилизации ситуации в "проблемных" странах зависит едва ли не 70% ожидаемого роста мировой экономики в 2020 году.

"В свою очередь, эти факторы зависят от благоприятных глобальных условий экономической политики, с тем чтобы нарастающая напряженность в торговле или неупорядоченный "брексит" не снизили эффект миролюбивого подхода центральных банков и усиления стимулирующих мер политики в Китае", - сказано в прогнозе МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно прогнозу МВФ, доллар в Украине будет дорожать, но очень невысокими темпами. Через пять лет американскую валюту можно будет купить за 31,9 грн;

Инфляция будет снижаться, но до запланированного в НБУ уровня в 5% дойдет только в 2023-м;

Население Украины сократится на 800 тыс. человек к 2024 году. При этом ситуация с безработицей будет улучшаться. Если в 2019 году официальный уровень безработицы составит 8,5%, в 2024-м - 6,2%.

Украинский ВВП в 2019-м вырастет на 2,7%, тогда как мировая экономика – на 3,3%. До показателя в 3,3% Украине удастся дойти только к 2023 году.

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