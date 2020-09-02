Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 7 сентября, может установиться на уровне 27,6 в покупке и 27,8 грн в продаже.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного подняться. В среду, 2 сентября, средний курс доллара в банках – 27,43 грн (покупка) и 27,72 грн (продажа).

Он напомнил, что за предыдущую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всем валютном рынке (в НБУ, на межбанке, а также в банках). "Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,31/27,57 грн до

27,47/27,68 грн", – обратил внимание аналитик.

Еще один фактор, ослабивший гривню – снизился приток в Украину валюты от заробитчан. По данным НБУ, за январь-июль 2020 года в страну пришло частных переводов на $6,287 млрд. Это на 5,6% (на $355 млн) меньше, чем годом ранее ($6,642 млрд). А в отдельно взятом июле этот показатель упал на целых 13,5% – с $1066 млн до $922 млн.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн", – подытожил Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 2 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А евро преодолел отметку в 33 грн – курс составил 33,07 грн (+17 коп.).