Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с понедельника, 2 декабря, может снизиться до 23,8/24,0 грн/$. В четверг, 28 ноября, валюта стоила 24,10 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного опуститься. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,0 грн", – сказал Иосуб.

Он отметил, что курс доллара стал интенсивно снижался, начиная с прошлой пятницы, 22 ноября. Во вторник и среду курс на межбанке снижался ниже отметки 24 грн, а в четверг вернулся выше этого уровня.

"Возврат курса выше 24 грн, по-видимому, связан с операциями НБУ по покупке валюты, без них он бы так и оставался ниже этой отметки. На курс доллара в первую очередь давит спрос нерезидентов на гривну для покупки ОВГЗ. Отопительный сезон не является значимым фактором, оказывающим давление на гривну. Резерв энергоносителей для него, как правило, создается заранее", – объяснил аналитик.

Курс доллара

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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