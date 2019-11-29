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29 ноября • обновлено в 10:48
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Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на неделю

7.8т
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Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с понедельника, 2 декабря, может снизиться до 23,8/24,0 грн/$. В четверг, 28 ноября, валюта стоила 24,10 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного опуститься. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,0 грн", – сказал Иосуб.

Он отметил, что курс доллара стал интенсивно снижался, начиная с прошлой пятницы, 22 ноября. Во вторник и среду курс на межбанке снижался ниже отметки 24 грн, а в четверг вернулся выше этого уровня.

"Возврат курса выше 24 грн, по-видимому, связан с операциями НБУ по покупке валюты, без них он бы так и оставался ниже этой отметки. На курс доллара в первую очередь давит спрос нерезидентов на гривну для покупки ОВГЗ. Отопительный сезон не является значимым фактором, оказывающим давление на гривну. Резерв энергоносителей для него, как правило, создается заранее", – объяснил аналитик.

Курс доллара

Курс доллара

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Персона
Вадим Иосуб
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
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