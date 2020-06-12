Что будет с курсом доллара после выходных: аналитики озвучили прогнозы

В Украине курс доллара (26,7 грн/$ по состоянию на 12 июня) до 20 июня может перейти в диапазон от 26,6 до 26,9 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Прогнозы аналитиков о будущем курсе доллара расходятся. Так, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривню ждет не лучшая неделя, а курс может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 грн/$ (по состоянию на 12 июня стоимость американской валюты составляет 26,7 грн/$). И вот почему:

В МВФ считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5%, на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Курс доллара

"Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривна может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 гривны за доллар", – рассказывает Шевчишин.

В то же время старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что гривня будет укрепляться. Мол, как отмечают в НБУ, ситуация на валютном рынке благоприятная и причин для снижения валюты нет. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – рассказывает Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.