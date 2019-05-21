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Что будет с курсом доллара из-за роспуска Рады: известные аналитики дали ответ 

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Укрепление курса гривни связано с положительной реакцией на недавние политические события. Эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе.

Такой прогноз озвучили аналитики Goldman Sachs, передает "Интерфакс Украина". Среди факторов, которые способствуют укреплению гривни, аналитики указывают высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала. "В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок, и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США", – отмечается в отчете.

По мнению инвестбанкиров, облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. "На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы ( в Верховную раду – ред.) является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы", – отмечают аналитики.

Курс доллара

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При этом они усматривают в этом решении определенные риски, поскольку Зеленский является новичком в политике, а его партия "Слуга народа" только формируется. "Тем не менее, мы считаем, что решение о проведении внеочередных выборов, скорее всего, благоприятствует приступившему к работе президенту. Поскольку его способность эффективно управлять зависит от успешного сотрудничества с парламентом, сегодняшние события, вероятно, увеличивают вероятность этого", – указывает инвестбанк в прогнозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютдолларгривня
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