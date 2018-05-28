Боротьба за викорінення корупції стала вже різновидністю національного спорту для українців. Відбувається в найрізноманітніших форматах і має безліч етапів. Кожного разу як тільки-но українці досягають чергового у спіху в боротьбі з цим паскудством, а саме впроваджують електронне декларування, утворюють Національне антикорупційне бюро і Спеціальну антикорупційну прокуратуру, то маленькому українці здається, що ось, нарешті має зійти сонце добра і правди, нарешті заживе на славу! Проте, коли сходить сонце виявляється, що органи для поборювання потворних соціальних виразок, зокрема викорінення корупції створені, а грошей в кишені більше не стало. Часто буває навіть навпаки…
Знаменитий чеський економіст Томаш Седлачек з приводу таких парадоксів написав цілу книжку "Економіка добра і зла. Слідами пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи". В боротьбі за реформи, добробут і просте людське щастя українцям варто прислухатися до чеського економіста і поміркувати, щодо того, що тотальне викорінення зла ідея благородна, але може мати доволі несподівані наслідки.
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