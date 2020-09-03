C такой минималкой украинцы будут бежать из страны: как стараются "слуги"

"Экономисты" в Офисе президента, Верховной Раде, правительстве продолжают пугать: мол, если повысить минимальную зарплату и начать выводить зарплаты из тени, цены вырастут, а доллар подорожает. Но если посмотреть чуть дальше своего носа и вспомнить опыт двукратного повышения минималки в 2017-м, окажется, что все это пустые "пугалки".

Несколько дней назад я опубликовал текст о том, почему минимальная зарплата в Украине должна быть около 10 тысяч, и привел множество цифр, как это повлияет на нашу страну. Я написал для думающих людей, которых, уверен, в нашей стране немало. Очень жаль, что таких людей не так много во власти.

Еще в 2005 году, когда я внимательно изучил опыт Италии, я начал продвигать идею повышения минимальной зарплаты. Будучи советником премьера Юлии Тимошенко, с этим предложением я пришел к ней. Юлия Владимировна идею не поддержала, ей показалось, что бюджет не выдержит такой нагрузки. А когда я предложил ввести жесткую ответственность за зарплату в конверте, ее просто "порвало". Оно и понятно: как бы она платила охране, доплачивала помощникам, прислуге.

В 2010 году с этой же идеей я пришел к Николаю Азарову. Увы, и он оказался не готов. Тогда меня поддержали члены правительства Борис Колесников и Юрий Колобов и мы разработали пакет законопроектов. С одной стороны, нужно было отвязать минималку от индикатора (прописано в 24 законах), что решает проблему с нехваткой бюджетных средств. С другой стороны, одновременно необходимо ввести большой штраф за зарплату в конвертах. Это спасает от попыток еще большей тенизации.

Кстати, "слуга" Даниил Гетманцев фактически отменил штрафы за зарплаты в конверте, то есть – сделал большой шаг к безответственности бизнеса при уплате налогов, что противоречит европейской практике. Таким популизмом г-н Гетманцев фактически расшатывает налоговую систему страны, ведь во всем мире и исповедывается иная идеология: не бойтесь огромных штрафов, просто живите по закону.

Если мы хотим построить хорошую страну, то минималку нужно обязательно поднимать. Более того, я предлагаю установить минимальную зарплату для директора предприятия – не меньше трех минималок. У бухгалтера – от двух минимальных зарплат. Ведь ни в одном бизнесе вы де-факто не найдете руководителя и финансиста на 5 тыс. грн., тогда как де-юре у нас десятки тысяч директоров оформляются на минималку и при этом ездят на дорогих машинах, далеко не бедствуют; они не показывают реальную зарплату и платят копеечные налоги. И Гетьманцев, получается, обеспечил им всем индульгенцию от наказания со стороны государства.

Хочу отдельно рассказать об опыте 2016-го года, когда я снова обошел многие властные кабинеты с идеей повышения минималки: тогда меня поддержал новый премьер-министр Владимир Гройсман, также у меня была поддержка и главы администрации президента Бориса Ложкина. Тогда все сработало. В 2017-м минимальную зарплату повысили в два раза – с 1600 до 3200 грн. Уже тогда мы обсуждали возможность повысить ее до 5000 грн, но включился МВФ со своими запретами. Но даже от двукратного повышения страна получила колоссальный рост экономики.

Плюс 100 млрд в год и плюс 0,5% ВВП роста. Бюджеты выросли, а никакой гиперинфляции, девальвации не было – все в запланированных и утвержденных еще до повышения минималки рамках. И тогда мне захотелось посмотреть в глаза всем тем чинушам, которые выступали против идеи, запускали страшилки о гиперинфляции и т.д. Все эти экономисты, чьи портреты висят в коридорах Минэкономразвития, все эти минфины с кучей бездельников, к большому сожалению, не понимали элементарных вещей. Боюсь, и сейчас не понимают.

Именно они со своим подходам к заработным платам сделали медсестер, нянь, воспитателей и даже врачей нищими людьми. Украинцев официально не оформляют на работу, они лишены всех социальных гарантий: без больничных, отпусков, а потом и пенсий. Предприниматель "кайфует", он не платит налоги, больше денег оставляет в кармане. А вот сотрудники превращаются в бесправных рабов. И бизнес, который исправно платит налоги, должен конкурировать с серыми предпринимателями. Тут логика простая: чем меньше платишь в казну, тем меньшую цену предлагаешь рынку. Теневая экономика рулит…

Страна живет в кэше, ВВП занижено, теневая экономика - просто огромных размеров, по некоторым оценкам, она достигает почти 50%! Какой инвестор захочет работать в таких условиях? Если налоги не платят, где взять деньги на достойные пенсии, на развитие спорта, на образование, медицину и, наконец, на качественные дороги?

Свои горе-экономисты есть и в Офисе президента, и к ним хочется обратиться поименно: насколько мне известно, повышение минималки категорически не поддерживает замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Г-жа Ковалив, вам не стыдно покрывать теневую экономику? Может, вы расскажете медсестрам и врачам, почему у них до сих нищенская зарплата? И почему ваша команда так настойчиво отбирает у них будущее…

Как всем вам, "слугам" и "кухаркам", наконец-то объяснить: без адекватного размера минимальной зарплаты и контроля за ее выплатой ситуацию в стране не изменить! Медики, квалифицированные рабочие, молодежь бежит и будет бежать туда, где их социальные права защитят, где есть достойная зарплата и пенсия. Сколько еще лет нужно ждать, чтобы понять элементарные, уже доказанные опытом 2017-го вещи? Сколько еще лет должны украсть наши "великие экономисты" во властных кабинетах?

И это я еще не затрагиваю тему "единщиков", которые искажают конкурентную среду, не дают развиваться честному бизнесу. Они – еще один источник, который питает теневую экономику. Это уже давно не поддержка самозанятых, это налоговая оптимизация. Первое, с чего бы я начал, – заставил бы каждого предпринимателя платить за себя не только ЕСВ, но и подоходный налог, как для нанятого сотрудника. У нас в стране есть не только около миллиона физлиц-предпринимателей, есть еще 11 миллионов пенсионеров, армия, учителя, другие бюджетники. Кто подумает о них? Разве справедливо, что врачи, медсестры, учителя – все платят 18% подоходного налога, а "единщики" – нет? И с минимальной зарплаты тоже нужно отдать 18% подоходного налога!

Вместо этого власть продолжает идти по ошибочному пути. Недавно Зеленский пообещал, что будет выполнять налоговые изменения, которые обещали украинцам и которые заложены в их программе. И какие там предложения? Отмена налога на прибыль приведет к огромным потерям, постепенное снижение ЕСВ (часть программы "Слуги народа") – ударит по и без того дефицитному Пенсионному фонду.

Мое предложение: всех этих "предпринимателей", жуликов и коррупционеров, которые попались на теневых зарплатах, на 10 лет лишать права быть учредителем, руководителем предприятия. Не можешь честно вести бизнес – не занимайся этим.

Тут нужно вспомнить опыт снижения ЕСВ в два раза в 2017 году. К чему это привело? Бизнесмены просто оставили сэкономленные деньги у себя в кармане, повышать зарплаты не стали. Любая власть, которая идет по такому пути, обреченна быть вынесена из Банковой вперед ногами. Отмена штрафов, снижение налогов – любой популизм рано или поздно приводит к потери власти.

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