Вчера ВР приняла бюджет-2021 в первом чтении 275 голосами депутатов.

Если так называемая СЭ-МОНОБИЛЬШИСТЬ, которой уже давно не существует, смогла дать до 209 голосов, то кто же подставил плечо Правительства Зеленского?

Больше, соответственно 20 и 19 голосов в поддержку власти (напомню принятия бюджета - это главный экзамен на дееспособность парламентско-правительственного большинства) дали группа "ДОВЕРИЕ" и партия Тимошенко.

Если группа "Доверие" уже давно действует как составляющая власти, потому что эти депутаты-бизнесмены и мажоритарщики из партий Яценюка, Порошенко и "Нашего края" всегда за власть, то единодушно поддержка Правительства оппозиционной фракцией во главе с Тимошенко - неожиданность. Ранее бюджет Зеленского 2020 в БЮТ позволяли проголосовать только нескольким депутатам.

Более того, при обсуждении властный проект бюджета "Батькивщина" обозвала бюджетом катастрофы ... и после этого мужественно его поддержала. Это, между прочим, уже становится позорным парламентской традицией, ведь подобный метод выбивания в бюджете средств для своих округов или братского бизнеса через беспощадную критику применяла ранее фракция Ляшко.

Что говорят наши парламентские источники:

активную поддержку "бюджета катастрофы" обеспечило восстановление так называемого Депутатского фонда в сумме 7,3 миллиарда гривен. Такой метод подкупа депутатов за бюджетные средства использовали и во времена Януковича, но Гройсман сделал его главным инструментом в получении желаемых голосов в поддержке своего правительства. Он лично делил наши, бюджетные деньги, для конкретных депутатов, а Правительство утверждал постановление о закупке принтеров или строительство заборов в конкретных школах ?!

Сейчас восстановленную старую, добрую традицию, когда за провластное голосования рассчитываются миллиарда наших денег для их фирм и округов!

Интересно, что после принципиальной антивластной избирательной кампании партии "За будущее" ее руководители - палка, Бондарь, Батенко ... всего 16 депутатов тоже проголосовали за властную версию жизни страны на 2021!

И, конечно, внефракционных депутата от Ахметова вместе с властью!

Итак, не словом, а бюджетными деньгами на свои округа избирательные оппозиционеры показали свое истинное лицо.

Потому, деньги превыше всего, а вы, украинский народ во время коронавируса, мужественно и достойно - держитесь!

Ждем голосования бюджета во 2 чтении и в целом.