Шмыгаль cказал, сколько еще миллиардов Украина может одолжить до конца года
Украина может до 15 декабря 2020 занять на внешнем рынке дополнительно около 1 млрд долларов, а на внутреннем — 50-60 млрд грн, чтобы покрыть расходы госбюджета.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Корреспондент".
"В Украине остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", — отметил глава правительства.
Также, по его словам, в Украине есть возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. "Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около 1 млрд долларов", — сказал Шмыгаль.
Еще одним "рабочим инструментом" он назвал так называемые бридж-кредиты (тип краткосрочного кредита, выдаваемого банком физическим или юридическим лицам на срок до одного года под достаточно высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика, — ред.).
Шмыгаль добавил, что рассчитывает на обнародование даты приезда миссии МВФ в Украину относительного нового транша в этом году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в следующем году Украине понадобится около 600 млрд грн на обслуживание и погашение кредитов. Это около 45% расходной части всех расходов. Это в несколько раз больше, чем расходы на пенсии, медицину и армию. Фактически вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги.
Старые долги погашаются за новые. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится.
Однако аналитики убеждены, что получить транш МВФ до конца года не удастся, о чем открыто говорят и в Офисе президента, и в Национальном банке. Значит, деньги, которые планировали получить в конце 2020-го, в лучшем случае придут в следующем году.
Для получения нового кредита от МВФ Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, касающиеся медицинской реформы и работы государственных предприятий.
Благодаря кредиту МВФ Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.