Шмыгаль cказал, сколько еще миллиардов Украина может одолжить до конца года

Украина может до 15 декабря 2020 занять на внешнем рынке дополнительно около 1 млрд долларов, а на внутреннем — 50-60 млрд грн, чтобы покрыть расходы госбюджета.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Корреспондент".

"В Украине остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", — отметил глава правительства.

Также, по его словам, в Украине есть возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. "Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около 1 млрд долларов", — сказал Шмыгаль.

Еще одним "рабочим инструментом" он назвал так называемые бридж-кредиты (тип краткосрочного кредита, выдаваемого банком физическим или юридическим лицам на срок до одного года под достаточно высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика, — ред.).

Шмыгаль добавил, что рассчитывает на обнародование даты приезда миссии МВФ в Украину относительного нового транша в этом году.

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