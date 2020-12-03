Шмыгаль cказал, сколько еще миллиардов Украина может одолжить до конца года

Татьяна Павлова Mакроэкономика 17:26, 3.12.2020 Обновлено: 18:31, 3.12.2020

Украина может до 15 декабря 2020 занять на внешнем рынке дополнительно около 1 млрд долларов, а на внутреннем — 50-60 млрд грн, чтобы покрыть расходы госбюджета.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Корреспондент".

"В Украине остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", — отметил глава правительства.

Также, по его словам, в Украине есть возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. "Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около 1 млрд долларов", — сказал Шмыгаль.

Еще одним "рабочим инструментом" он назвал так называемые бридж-кредиты (тип краткосрочного кредита, выдаваемого банком физическим или юридическим лицам на срок до одного года под достаточно высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика, — ред.).

Шмыгаль добавил, что рассчитывает на обнародование даты приезда миссии МВФ в Украину относительного нового транша в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в следующем году Украине понадобится около 600 млрд грн на обслуживание и погашение кредитов. Это около 45% расходной части всех расходов. Это в несколько раз больше, чем расходы на пенсии, медицину и армию. Фактически вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги.

    Старые долги погашаются за новые. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится.

  • Однако аналитики убеждены, что получить транш МВФ до конца года не удастся, о чем открыто говорят и в Офисе президента, и в Национальном банке. Значит, деньги, которые планировали получить в конце 2020-го, в лучшем случае придут в следующем году.

  • Для получения нового кредита от МВФ Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, касающиеся медицинской реформы и работы государственных предприятий.

  • Благодаря кредиту МВФ Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.

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