Бюджет Украины выполнить невозможно: Гончарук рассказал, грозит ли стране дефолт

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что бюджет страны на 2020-й уже неактуальный, так как все макроэкономические показатели изменились. При этом вероятность дефолта (невозможность выполнят долговые обязательства) он считает маловероятной.

Об этом Алексей Гончарук рассказал в эфире 24 канала. "Относительно действующего бюджета: он готовился, голосовался и собирался нами фактически при совершенно других экономических условиях. Это нужно понимать. Сейчас новая реальность, особенно вызванная этими событиями вокруг распространения пандемии коронавируса. Поэтому совершенно очевидно – бюджет должен быть пересмотрен", – заявил Гончарук.

Алексей Гончарук

Так, по словам экс-премьера, бюджет Украины сейчас стал неактуальным, его нужно переписывать. На вопрос о том, грозит ли стране дефолт, политик ответил: "я считаю, что этот сценарий очень опасен, и я не думаю, что действующая команда это допустит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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