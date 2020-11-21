Бюджет Украины только за счет уменьшения взяток может сэкономить 200 млрд, – глава НАПК

Украина в результате уменьшения взяток и откатов в разных сферах может сэкономить около 200 млрд грн.

Об этом в интервью "Фокусу" заявил глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков. "Важно, чтобы все государственные органы стали антикоррупионными, чтобы коррупция была невозможна, а бюджет страны за счет уменьшения взяток и откатов в разных сферах сэкономил, по нашим прогнозам, около 200 млрд грн", – сказал глава ведомства.

Для борьбы с коррупцией, по словам Новикова, необходимо перевести все отношения бизнеса, граждан с властью в онлайн. Таким образом можно исключить человеческий фактор: когда конкретный чиновник не сможет принимать решения в угоду чьих-то интересов. Кроме, в стране должна существовать неотвратимость наказания: взял взятку – понес ответственность.

"Третье – создание законных альтернатив для существующих коррупционных практик. Потому что мы понимаем, что иногда дело привычки – дать деньги как стимул", – сказал Новиков.

Отметим, в соответствии с Конституцией граждане могут делать всё, что не запрещено законом, а должностные лица – исключительно то, что разрешено.

27 октября КСУ признал неконституционными статьи закона о предотвращении коррупции, предусматривающие проверки НАПК, и отменил ответственность за обман в декларациях. Поэтому сейчас декларации чиновников не проверяются вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, 47% украинцев не замечают положительных сдвигов в борьбе с коррупцией в государстве за последний год. В то же время 34% говорят об ухудшении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-3 ноября социологической группой "Рейтинг".