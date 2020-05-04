Бюджет Украины недополучил 41 млрд гривен: кто сорвал план

По итогам апреля 2020 года государственный бюджет Украины был выполнен на 88,4% – казна недополучила 41,4 млрд гривен. Львиную долю денег не дала таможня.

В местные бюджеты в свою очередь не поступило 11,2 млрд гривен. Об этом свидетельствует отчет о выполнении госбюджета, опубликованный на сайте Государственного казначейства Украины.

Бюджет Украины

В частности, план по поступлениям в госбюджет за первые четыре месяца года таможенные органы выполнили на 73,3% (минус 30,9 млрд грн), а налоговые – на 92,2% (минус 11,6 млрд грн).

В то же время другой важный показатель – остаток на казначейском счете – улучшился. По состоянию на 1 мая государство имеет на нем 17,6 млрд гривен, что значительно больше, чем было 1 апреля (10,5 млрд гривен).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов).

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