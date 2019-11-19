"Слуги народа" собрались переписать бюджет-2020: Разумков сделал резонансное заявление

В бюджет Украины на 2020 год, принятый Верховной Радой 14 ноября, еще будут вносить правки.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 18 ноября. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По его словам, финансовый документ принимали рекордными темпами и нельзя сказать, что он получился идеальным.

"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил. Было много предложений, которые мы направляли в бюджетный комитет... Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что он будет подвергаться некоторым изменениям", – сказал Разумков.

Спешку при принятии он объяснил необходимостью, чтобы Украина входила в 2020 год с бюджетом, "чтобы государство могло работать". Он добавил, что обсуждение бюджета еще и в третьем чтении вряд ли сделало его лучше.

"Раньше при принятии бюджета его очень редко принимали в третьем чтении. Мы как представители большинства говорили, что бюджет не идеален. Но я не уверен, что если бы мы затянули этот процесс, что это существенно улучшило бы или изменило бюджет на 2020 год. Мы выходили из тех показателей, которые дало правительство. И кардинально изменить их не было времени ни у них, ни у парламента", – заключил Разумков.

В Раде собрались переписать бюджет

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 14 ноября 280 голосами приняла во втором чтении и в целом бюджет Украины на 2020 год. Это стало рекордно быстрым голосованием. Депутаты не рассматривали поправки в сам документ.

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