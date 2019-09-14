Главная Новости
14 сентября • обновлено в 13:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Бюджет будут корректировать: Гончарук сделал неожиданное заявление о росте ВВП

Читать материал на украинском

Проект бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 14 сентября, в кулуарах 16-го форума YES, сообщает "Интерфакс - Украина". В "старом" прогнозе предусмотрен рост ВВП на 3,3%.

"Но мы понимаем, что за следующие два месяца, когда для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", – сказал Гончарук, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Новости
Диктуем свои условия? Украина сделала "Газпрому" неожиданное предложение

Гончарук отметил, что в связи с тем, что с момента назначения правительства прошло всего две недели, стоит говорить не столько про тот бюджет, который будет подан сейчас, а про тот бюджет, который будет доработан.

Выступая на конференции, премьер еще раз подчеркнул, что задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% - с 2021 года - является выполнимой, и правительство намерено этого добиться, обеспечив суммарный рост ВВП на 40% за 5 лет.

Гончарук рассказал о бюджете

Гончарук рассказал о бюджете

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины заявил, что Россия, безусловно является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
бюджет
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
Только легализация проституции обеспечит такой рост укроэкономике.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
70rus xxx
70rus xxx
Ну не томи,хоть намекни,за счет чего собираетесь экономику поднимать?Только,умоляю,про многочисленных инвесторов не надо.Это вилами на воде.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel