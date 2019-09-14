Бюджет будут корректировать: Гончарук сделал неожиданное заявление о росте ВВП

Проект бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 14 сентября, в кулуарах 16-го форума YES, сообщает "Интерфакс - Украина". В "старом" прогнозе предусмотрен рост ВВП на 3,3%.

"Но мы понимаем, что за следующие два месяца, когда для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", – сказал Гончарук, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Гончарук отметил, что в связи с тем, что с момента назначения правительства прошло всего две недели, стоит говорить не столько про тот бюджет, который будет подан сейчас, а про тот бюджет, который будет доработан.

Выступая на конференции, премьер еще раз подчеркнул, что задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% - с 2021 года - является выполнимой, и правительство намерено этого добиться, обеспечив суммарный рост ВВП на 40% за 5 лет.

Гончарук рассказал о бюджете

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины заявил, что Россия, безусловно является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал