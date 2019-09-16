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16 сентября • обновлено в 11:45
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"Без шкурняков": Дубилет поделился подробностями бюджетных планов

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Главное новшество в проекте бюджета Украины на 2020 год, который в воскресенье, 15 сентября, внесли в Раду, – в нем не будут учтены "шкурные" интересы отдельных политиков.

Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Обсуждали с коллегами-министрами, как его назвать. Например, "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности". Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ – "Бюджет без шкурняков". Справочно. "Шкурняк" – это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", – написал Дубилет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.

Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
бюджет Кабинет министров Украины
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