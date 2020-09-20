Нельзя допустить, – Разумков выступил против увольнений в Кабмине и назвал угрозу

Кадровые изменения в экономическом блоке Кабинета министров Украины в период утверждения госбюджета на 2021 год будут нецелесообразными.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он отметил, что увольнения могут помешать формированию проекта бюджета.

По его словам, пока предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет – "ни по конкретно взятым министрам, ни по Кабинете министров в целом".

"Если мы говорим об общей замене Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса", – сказал Разумков.

Спикер парламента предупредил, что увольнение руководителей министерств экономического блока их замена новыми кадрами может остановить бюджетный процесс.

"Если мы говорим о финансовом блоке, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "мы на него не влияли, давайте переделывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", – подчеркнул Разумков.

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков также пообещал, что нардепы не будут покрывать подозреваемого в коррупции народного избранника Александра Юрченко, исключенного из фракции "Слуга народа".