Кабмин сэкономил в бюджете-2021 на зарплатах врачам, Степанов выступил против – СМИ

Глава Минздрава Максим Степанов не голосовал за передачу законопроекта о государственном бюджете-2021 в Раду якобы из-за того, что из документа убрали пункт о повышении зарплат врачам.

Об этом в четверг, 26 ноября, заявил Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на источник в Офисе президента. Отметим, официально эта информация не комментировалась.

Telegram-канал передает, что премьер-министр Денис Шмыгаль "дал команду урезать расходные статьи бюджета под условия МВФ и медики попали "под раздачу".

Более детально о проекте бюджета на 2021 год читайте по ссылке.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов заявлял: Министерство здравоохранения настаивало, чтобы в 2021 году зарплата медицинских работников начиналась от 22-25 тысяч гривен.