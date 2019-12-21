"Будет укрепляться": Милованов сказал, как сделка с РФ по газу повлияет на курс валют

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривны после договора с Россией о транзите газа.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов. "Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$1, в 2021-м – 27,2 грн/$1, в 2022-м – 27,5 грн/$1 по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.

Заместитель министра Сергей Николайчук отметил, что "мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа", в связи с чем "есть основания сказать, что гривня будет укрепляться".

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Как писал OBOZREVATEL, договор по газу с РФ позволит Украине сохранить транзит (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

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