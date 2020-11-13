В конце октября в Украине стартовал очередной виток дискуссии о необходимости повысить гарантированную сумму, которую ФГВФЛ выплачивает вкладчикам банков-банкротов. Заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик на днях заявил, что МВФ рекомендует ограничить повышение рамками 300 тыс. грн.

В то время как в ФГВФЛ уже не первый год говорят об увеличении суммы как минимум втрое – до 600 тыс. грн. Прежде звучали и более смелые цифры – до 800 тыс. грн.

Арифметический подход

Разумеется, если смотреть на вопрос только с математической точки зрения, то даже 3-кратного повышения явно недостаточно. Летом 2012 года предельный размер возмещения был повышен со 150 тыс. грн. до 200 тыс. грн. На тот момент курс гривны к доллару составлял 8,0 грн./$. То есть в 3,5 раза ниже сегодняшнего уровня.

Если руководствоваться исключительно этой логикой, сегодня размер гарантированной суммы следовало бы установить на уровне 700 тыс. грн.

По большому счету в этой цифре нет ничего страшного. Ведь если взглянуть на банковскую систему в ее нынешнем виде, Фонд может пообещать вкладчикам абсолютно любой уровень возмещения вкладов. Явных угроз стабильности финансовой системы не просматривается, а украинцы продолжают нести вклады даже во время пандемии. Хотя весной 2020 года прогнозировалась ровно противоположная модель.

Да и стресс-тестирования, которые регулярно проводит НБУ, готовит банки буквально к апокалиптическому сценарию. Существенно усилен надзор, запущены несколько новых нормативов ликвидности, ужесточены требования к рисковой политике. То есть потенциально ничто не угрожает средствам вкладчиков.

Но подобного рода размышления следует оставить за скобками. И исходить из того, что ситуация, в которой Фонду все же придется возмещать гарантированные суммы, не исключена. А значит резкое повышение суммы гарантирования, хоть и гипотетически, но все же несет финансовые угрозы для государства.

К примеру, в отчете о фискальных рисках на 2021-2023 годы, который подготовило Министерство финансов, говорится о потенциальном риске возникновения дефицита средств ФГВФЛ для выполнения обязательств перед вкладчиками на сумму до 8 млрд грн. в 2021 году. Это всего лишь риск, но, по мнения правительства, он существует.

Это означает, что повышение суммы гарантирования хорошо бы подкрепить источником теоретически необходимых средств. Если не прибегать к помощи бюджета, очевидно, что для этого нужно повышать регулярные взносы банков. Чего, по заявлениям Андрея Оленчика, совершенно точно делать никто не станет.

Национальная диверсификация

Следует отметить, что существующая сумма гарантирования оказывает слишком слабое влияние на общий размер потенциальных выплат Фонда. Согласно недавним подсчетам ФГВФЛ, 98,4% всех вкладчиков банков-участников полностью закрываются гарантиями. Всего же 39% вкладов физлиц подлежат гарантированию. Но последняя цифра довольно лукавая, поскольку не содержит информации о депозитах клиентов Ощадбанка.

Проще говоря, почти все вкладчики в Украине размещают депозиты в пределах 200 тыс. грн. И лишь очень незначительная часть – на гораздо большие (в среднем) суммы.

Но эти цифры лишь отчасти свидетельствуют о среднем размере вклада. В действительности многие вкладчики попросту не хотят рисковать размещают вклады в пределах гарантированной суммы в разных банках или используют для этих целей родственников. Иными словами, увеличение порогового значения с высокой вероятностью никак не отразиться на теоретических обязательствах ФГВФЛ. А лишь приведет к увеличению средней суммы.

По оценкам самого Фонда, увеличение суммы гарантирования в 3 раза увеличит портфель "подшефных" вкладов всего на четверть.

За последние 12 лет государство дважды пересматривало сумму гарантирования. В 2008-м ее повысили со 100 тыс. грн. до 150 тыс. грн. В 2012-м пороговую сумму подняли еще на 50 тыс. Но если взглянуть на статистику портфеля депозитов физлиц, выяснится, что ни первое, ни второе повышение не привело к ускорению притока вкладов. Более того, в 2008 году оно даже не смогло остановить отток.

Иными словами, никакого решающего значения для рынка увеличение суммы гарантирования скорее всего не сыграет. Хотя и вреда от него тоже никакого не будет.

Фактор Ощадбанка

Впрочем, так картина выглядит до тех пор, пока в уравнение не включен Ощадбанк. Разные украинские правительства уже неоднократно обещали МВФ упразднить 100% гарантии по вкладам в госбанке. В настоящий момент дедлайн в этом вопросе назначен на 1 января 2021 года.

И в НБУ, и в правительстве отлично знают, что для этого потребуются дополнительные ресурсы. Ведь только на этапе подключения Ощадбанка к ФГВФЛ потребуется заплатить 1% от уставного капитала. То есть порядка 5 млрд грн. Чтобы решить это ребус, правительство подготовило график постепенной уплаты стартового взноса. Его еще предстоит закрепить законом.

Кроме этого Ощадбанку нужно будет платить регулярные взносы (0,5% годовых по гривневым и 0,8% - по валютным вкладам). В абсолютных цифрах это порядка 800 млн грн. в год.

Но это только часть проблемы. Я не думаю, что лишение госбанка эксклюзивного статуса может привести к оттоку вкладов. Но, похоже, такие риски все же просчитываются.

Не исключено, что именно с их снижением и связана актуализации вопроса повышения суммы гарантирования. Вкладчикам нужно дать четкий сигнал: хоть 100% гарантии остались в прошлом, подавляющая часть депозитов останется под полной и безусловной защитой.

Впрочем, уверен, что эти риски значительно преувеличены. Во-первых, оттока вкладов не случится. Финансовое поведение украинцев за последние несколько лет сильно поменялось. Большинство уже не реагирует на колебания курса валют. А глобальный коронакризис не смог даже замедлить притока новых вкладов.

Во-вторых, всем очевидно, что невзирая на отмену гарантий Ощадбанк остается госбанком. А значит его вкладчикам ничего не угрожает. Если потребуется, акционер всегда поддержит его капитальными вложениями.

Повышать или нет

Поднимать сумму гарантирования нужно. Просто потому, что нынешний ее размер морально устарел. Кроме прочего, это хороший сигнал для людей. Может он и не окажет никакого влияния на размер депозитного портфеля физлиц, но по крайней мере поднимет уверенность украинцев в завтрашнем дне.

Другой вопрос, что спешить с 3-х или даже 4-х кратным увеличением тоже, пожалуй не стоит. Да, по вполне понятным причинам мы затянули с пересмотром параметра. Но это не означает, что ошибку нужно исправлять за один день. Куда реальнее прописать в законе пошаговое повышение. Скажем, на 200 тыс. грн. в 2021-м, и еще на столько же годом спустя.