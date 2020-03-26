Путин пожаловался на обвал рынка нефти и коронавирус. Видео

В России на высшем уровне признали, что падение мировых цен на нефть – не просто "временное неудобство", а серьезная для "сверхдержавы" проблема.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в четверг, 26 марта. Ранее в Кремле заявляли, что дешевая нефть для России – это неприятно, но и не катастрофично.
Путин высказался о нефти
"Я не буду характеризовать всю обстановку, потому что вы все люди грамотные, смотрите интернет и федеральные СМИ и видите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, за ним и других энергоресурсов, и вот ещё этот вирус прилетел", – признал весомость "нефтяных" проблем Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
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