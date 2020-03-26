Путин пожаловался на обвал рынка нефти и коронавирус. Видео

В России на высшем уровне признали, что падение мировых цен на нефть – не просто "временное неудобство", а серьезная для "сверхдержавы" проблема.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в четверг, 26 марта. Ранее в Кремле заявляли, что дешевая нефть для России – это неприятно, но и не катастрофично.

Путин высказался о нефти

"Я не буду характеризовать всю обстановку, потому что вы все люди грамотные, смотрите интернет и федеральные СМИ и видите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, за ним и других энергоресурсов, и вот ещё этот вирус прилетел", – признал весомость "нефтяных" проблем Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся