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26 марта • обновлено в 17:59
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Путин пожаловался на обвал рынка нефти и коронавирус. Видео

4.8т
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В России на высшем уровне признали, что падение мировых цен на нефть – не просто "временное неудобство", а серьезная для "сверхдержавы" проблема.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в четверг, 26 марта. Ранее в Кремле заявляли, что дешевая нефть для России – это неприятно, но и не катастрофично.

Путин высказался о нефти

Путин высказался о нефти

"Я не буду характеризовать всю обстановку, потому что вы все люди грамотные, смотрите интернет и федеральные СМИ и видите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, за ним и других энергоресурсов, и вот ещё этот вирус прилетел", – признал весомость "нефтяных" проблем Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировые цены на нефть Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
нефть
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не, он должен был, что, сказать, типа,да вы что, мы это готовили пять лет,чтоб убрать сланцевую нефть?А то д о с т а л и п и н д о с ы своей дорогой нефтью и мы с СА договорились её п о х о р о н и т ь? И это им за С П 2?Не... Вова хитрый, будет рассказывать долго и н у д н о плакать как нам трудно и т я ж к о.Но делать свое дело по плану
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ещё и на газ будет,на "радость" плешивому
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Да, печалька прилетела. И главное, как всегда, неожиданно...
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3
1
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