"Бизнесу няня не нужна": американский бизнесмен ответил Зеленскому

Западному бизнесу, который хочет вкладывать деньги в Украину, требуется не "инвестиционная няня" от правительства, а защита от коррупции и правового беспредела.

Об этом заявил в эфире ObozTV американский бизнесмен и инвестор украинского происхождения Александр Лопатин. По его словам, украинская коррупция пугает западных инвесторов даже больше, чем война на Донбассе.

"Война – это всегда плохо. Но давайте сравним Украину с такой страной как Израиль, которая намного больше лет находится в состоянии войны, но привлекает огромные инвестиции, является одной из самых технологически развитых стран в мире. Война – это фактор, но не самый страшный, который пугает инвесторов", – рассказал предприниматель.

По его словам, инвесторов пугает "коррупционная составляющая, отсутствие правовой системы, на которую могут инвесторы рассчитывать, и отсутствие понятных правил игры, по которым все будут работать".

Лопатин отметил, что западные инвесторы не могут понять, почему в Украине к бизнесу с обысками приезжают такие организации, как СБУ: "Люди не совсем понимают, какое отношение СБУ имеет к хозяйственным вопросам".

"Это отражается на бизнесе. На собственном примере могу сказать. Мы напрямую не работаем с государством. Сейчас определенные государственные структуры "кошмарят" заказчика, заказчик не может рассчитаться с подрядчиками, а подрядчики не рассчитываются с нами. Нам сейчас нужно инвестировать, закупаться на следующий год, а с нами не могут рассчитаться за прошлый год. Как вести бизнес в таких условиях?" – возмутился он.

Инвестор напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе.

"Чисто политически хороший месседж – Украина прекрасная страна, вкладывайте деньги. Но точку ставить нельзя, это незаконченное предложение. Во что инвестировать? Предложите конкретные проекты, покажите, на каких условиях. Было сказано "инвестиционная няня". Я говорил с некоторыми вашими представителями власти и бизнесменами. Поверьте, бизнесу, который достаточно давно этим занимается, "няня" не нужна. Нам нужны гарантии, нужны условия, и самое главное – чтобы государство не вмешивалось", – подчеркнул Лопатин.

"В Америке государство не вмешивается – есть определенные рычаги, но бизнес сам себя регулирует. Чем больше государство вмешивается в работу бизнеса, тем хуже для бизнеса", – добавил он.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе пообещал предоставлять "инвестиционных нянь" зарубежным бизнесменам, готовым вкладывать в Украину суммы от 100 млн долларов.

Заявление президента вызвало неоднозначную реакцию. Ряд экспертов упрекнули Зеленского, что он показал Украину "серой зоной", где бизнес не может чувствовать себя в безопасности.

В свою очередь, глава Минэкономики Тимофей Милованов пообещал, что правительство Украины будет оказывать поддержку всем видам бизнеса, а не только крупным инвесторам с портфелем от 100 млн долларов.

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