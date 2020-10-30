Недавно в интервью "Интерфакс Украина" Глава государственной налоговой службы Украины, Алексей Любченко, пожаловался, что большая часть украинских "заробитчан" не платит налоги в Украине. С одной стороны его замечания как бы справедливы: они пользуются социальными услугами от государства, получают пенсию, отдают детей в школы и Университеты, пользуются государственной медициной, поэтому должны поддерживать свое государство. Вот только вышеуказанный чиновник, полностью игнорирует причины, приведшие к такому положению вещей. Не от хорошей жизни люди уезжают за сотни километров от своей семьи. Когда в своем населенном пункте нет практически никакой пристойной работы, то приходиться искать ее там, где она есть. Постоянный рост счетов за коммунальные услуги, подорожание товаров и услуг первой необходимости, бесплатно - платные медицина и образование висят над человеком словно "дамоклов меч", готовый в один момент обрушить весь свой финансовый прессинг на голову простого гражданина. Можно также вспомнить о низком качестве образования в Украине, которое делает выпускников неконкурентноспособными на рынке труда.

По Конституции в Украине бесплатная медицина, но все давно смирились, что в случае болезни приходится платить практически за все из своего кармана. И когда в тяжелые моменты человеку срочно требуется операция минимум за 50 – 100 тысяч "бакинских комиссаров" ему приходится решать все эти проблемы без помощи государства. Таким образом, государство часто демонстрирует полное безразличие к проблемам гражданина, обращаясь к нему только когда ему это нужно. Например, в период сбора налогов.

Конечно, как бы возражая, чиновники вторят, что если не платить налоги, то не будет денег на содержание больниц, школ, выплату пенсий. Вот только когда органы власти в очередной раз повышают расходы на свое содержание, они явно не соотносят такое действие с той пользой, которую они принесли для общества. Можно также вспомнить, что все это время власть откладывала реализацию так необходимых стране реформ, пуская огромное количество собранных налогов на банальное "проедание". Люди видят все это и не жертвовать своими интересами ради государства. Спустя годы существования такого отношения со стороны "власть имущих" по отношению к ним люди научились выживать самостоятельно.

Таким образом, с одной стороны государственные органы с их неэффективной политикой управления общественными институтами, бюрократией, коррупцией, что не позволяет стране развиваться, консервируя существующий порядок вещей. С другой стороны, люди видя действия государства, не желают в полном объеме платить налоги и уходят в тень. В результате социально значимые для населения институции недополучают столь необходимое финансирование. Эти проблемы параллельно питают друг друга, не давая возможности развязать "Гордиев узел" застоя в государстве. Долгие годы политики желают решить эту проблему в императивный способ: заставить граждан платить в принудительном порядке под угрозой строгих санкций. Но такой подход девальвирует саму идею демократического государства, где в основе лежит консенсус интересов всех слоев населения. Самый лучший способ улучшения данной ситуации, - это налаживание властью постоянной обратной связи с гражданами, чтобы выяснить: какие проблемы для них сейчас актуальны и как им может помочь государство. Нужно создавать привлекательные условия развития малого и среднего бизнеса, чтобы гражданам самим захотелось развивать свою страну без указки сверху. В результате, когда люди увидят, что политика государства приводит к росту общего уровня благосостояния к стране, они станут иначе воспринимать свои обязанности перед государством.