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Биткоин ждет резкий взлет до рекорда: китайский миллиардер назвал точную дату 

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Курс биткоина вырастет в мае 2020-го до $10 тыс. (на данный момент $5,1 тыс.) в связи с запланированным сокращением награды за блок в два раза.

Об этом в своем блоге заявил китайский миллиардер Чжао Донг, передает издание Вitnovosti. "Биткоин подорожает до $10 000 перед халвингом. После этого цена упадет до $6000-$7000", — предположил Донг.

При этом, по оценкам миллиардера, биткон будет торговаться в пределах $4000-$6000 до октября 2019 году. При этом после 2020-го, считает Донг, курс первой криптовалюты начнет резко расти и достигнет максимума в между $50-$100 тыс. в 2021 году.

Биткоин ждет резкий взлет до рекорда: китайский миллиардер назвал точную дату 

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Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
криптовалютабиткоинкурс валют
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