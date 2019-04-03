Биткоин пробил рекордный максимум: почему взлетела криптовалюта 

Курс биткоина 3 апреля пробил полугодовой максимум и по сравнению с 1 апреля вырос сразу на 20% до почти $5 тыс. за монету.

Криптовалюта, несмотря на смешанный новостной фон, активно растет, и поддерживается покупателями и торговыми роботами, включившимися в движение, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, говорится в материале OBOZREVATEL.

Главной последней новостью для рынка стала информация о том, что Just.Cash, система обработки платежей, которая обеспечивает плавный перевод средств между банкоматами и мобильными приложениями, недавно внедрила поддержку биткоина.

Два сценария развития ситуации:

Тренд развернется на 180 градусов, обогатив собственников криптовалют. Если движение биткоина вверх сохранится, это подтолкнет участников рынка к более активной покупке, стабильный спрос будет поддерживать высокую стоимость. Постепенно самая популярная криптовалюта (ориентировочно на это понадобится несколько лет) пробьет отметку в $20 тыс. и протестирует новый "потолок".

Такой позиции, к примеру, придерживается вице-президент IBM Джесси Ланд. Его оценка: до конца 2019-го криптовалюта будет продаваться около $5 тыс., а после взлетит до $1 млн за монету.

Взлет был ситуативным, а после стоит ждать падения. Еще одно распространенное мнение – радоваться подорожанию биткоина слишком рано. Мол, даже в лучшие времена "электронная монета", словно на американских горках, двигалась по волнообразной траектории. И сейчас краткосрочный рост еще не свидетельствует о том, что за ним не последует такой же резкий откат.

"В целом для данного рынка такие события не являются исключением и, скорее всего, это не приведет к улучшению общей ситуации, и после небольшой передышки мы продолжим снижаться дальше к более низким ценам. Отчасти данная ситуация исходит из того, что основные торговые объемы сконцентрированы на нескольких биржах и в реальности при ценообразовании не стоит говорить о реальной децентрализации", – прогнозирует аналитик Максим Пархоменко.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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