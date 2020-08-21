Беларусь успешнее Украины? К чему привел страну Лукашенко и как повлияет обещанное наказание от ЕС

В Беларуси провластная элита, как и Александр Лукашенко, который пять раз подряд занимал должность президента страны, заявляет: если продолжить протесты и сменить власть, страну ждет "судьба Украины". Мол, ситуация в экономике ухудшится, а государство будет зависеть от внешних кредиторов.

При этом Беларусь построила свое "чудо" за счет дотаций России, а экономика будет работать и без участия Лукашенко. О том, как обстоят дела в Беларуси, чего ждать от новых санкций – читайте в материале OBOZREVATEL.

Россия страшнее санкций

Экономика Беларуси прочно завязана на отношениях с Россией. Это не просто их главный торговый партнер, рассказывает аналитик Егор Комов, они долгие годы "покупали" лояльность соседа, дотируя до 20% их ВВП.

"Беларусь вплоть до обвала рынка нефти имела возможность покупать ресурс с огромной скидкой. Внутри страны они перерабатывали российскую нефть и дальше уже бензин шел на экспорт. По светлым нефтепродуктам Беларусь сейчас, например, главный импортер в Украину", – рассказывает Егор Комов.

Главное достижение Лукашенко – он сумел сохранить машиностроительную отрасль и, как признает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, их продукция вполне конкурентоспособна.

Аналитик Игорь Тышкевич, сравнивая экономическую ситуацию в Беларуси и Украине, отметил: простые граждане в обеих странах живут примерно одинаково. С одной стороны, у Беларуси несколько выше макроэкономические показатели (такие как ВВП на душу населения), но с другой, – в Украине до сих пор огромный уровень теневой экономики, который в том числе является источником доходов украинцев.

"Экономика Беларуси очень зависит от России. Наша экономика пострадала в 14-15 годах, это было связано с разрывом экономических связей с РФ. Протесты в Беларуси или смена власти действительно могут привезти к разрыву. отношений и спровоцировать экономические проблемы", – поясняет Паращий. ​​​​​​

"С точки зрения граждан, можно говорить, что ситуация примерно похожая. В обеих странах есть как возможности заработать, так и работающие люди, которые имеют невысокий доход. Если говорить об экономике Беларуси, можно сказать, что она более технологична. Но если сравнивать бизнес-климат, в свободных зонах он значительно лучше. Пока что ситуация примерно такая же, как и в Украине", – рассказывает OBOZREVATEL Тышкевич.

В переводе на украинскую валюту минимальная зарплата в Беларусе составляет 4156 грн (375 белорусских рублей), а средний доход составляет 13,8 тыс. грн (или 1248 рублей). Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября составит уже 5 тыс. грн, при этом средняя зарплата незначительно ниже – 11,5 тыс. грн.

Фактически, разрыв отношений с Россией либо же желание Кремля надавить на Беларусь может быть значительно болезненней, чем возможные санкции от ЕС.

ЕС готовит санкции, а Беларусь сможет и без Лукашенко

"И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", – заявил на одном из митингов несколько дней назад Александр Лукашенко, чью победу на президентских выборах не признали в ЕС.

Сотрудничество с ЕС у Беларуси и сейчас малоразвито, вместо этого Лукашенко наладил экономические связи с Китаем и Россией. Если перед европейцами "стоять на коленях" ему не приходится, то во взаимоотношениях с Кремлем приходится идти на уступки.

Игорь Тышкевич уверен, что сам уход Лукашенко со своей должности не приведет к экономическому спаду. Все будет зависеть от того, как возможная новая власть наладит отношения с партнерами. Если же они примут решение провести реформы, то так или иначе временного экономического спада не избежать.

Александр Лукашенко на митинге в Беларуси

"В Беларуси, в отличие от нас, остался большой машиностроительный комплекс, который отчасти производит конкурентную продукцию. Ее очень хорошо покупают и в Украине. Но во много экономика Беларуси работает на Россию. Они зависимы от России, долгие годы они сидели на дешевой российской нефти, которую продавали, в том числе, и в Украину", – рассказывает Паращий.

Санкции против Беларуси, которые уже анонсировали ЕС, на ситуацию в государстве не повлияют. Они будут адресными: направленными против конкретных чиновников. Агентство Fitch опубликовало свой прогноз, в котором предположило: "Хотя мы не ожидаем санкций, сходных с теми, которые ограничивают доступ России к внешнему финансированию, или нацеленных на ключевые секторы экономики, введение дополнительных санкций может ограничить возможности привлечения внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, в ближайшей перспективе".

Fitch напоминает, что существующие санкции ЕС нацелены на нескольких представителей белорусских органов власти и запрещают продажу оружия стране. Отмечается, что дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны может привести к сильнейшей девальвации белорусского рубля. К тому же массовые стачки на предприятиях могут негативно сказаться на улучшениях макроэкономической стабильности, достигнутых в последние годы благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы.

Забастовки в ключевых секторах экономики могут дополнительно сказаться на перспективах роста, которые в этом году уже испытали негативное влияние коронавируса и цен на нефть. Согласно прогнозу Fitch на конец июня, ВВП Беларуси сократится на 5% в 2020 году, а затем, в 2021 году, возобновит рост, который составит 3,2%.

Агентство напоминает, что проблем с кредиторами быть не должно, поскольку они находятся в хороших отношениях с Александром Лукашенко, занимавшего пост президента Беларуси пять сроков подряд. "Основными кредиторами Беларуси являются Россия и Китай, которые одними из первых направили президенту (Александру. - Ред.) Лукашенко поздравления с результатами выборов", – отмечает Fitch.

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