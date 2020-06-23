Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по реализации программы "Большое строительство", который возглавил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Соответствующий указ № 246/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства. В свою очередь журналистка Екатерина Коберник напомнила, что ранее Офис президента вместе с известным предпринимателем Борисом Баумом курировал "гуманитарку", однако в случае со строительством речь идет уже о миллиардах бюджетных средств.

"Удивительный орган – Офис президента. Говорят, просто офис, канцелярия. Так сильно канцелярия, что даже люстрация не должна касаться – мелкие люди. Но раньше Офис (вместе с известным меценатом и знатоком казино Баумом) курировал "гуманитарную помощь" по коронавирусу, которая и не гуманитарная, и не помощь. Теперь канцелярия будет курировать большую стройку. И это вам не гуманитарка за деньги бизнеса. Это миллиарды бюджетных денег. И все под контроль одной канцелярии. Надеюсь, у мецената Баума уже есть строительная фирма, которую он, как и благотворительный фонд, прикупил у кого-то недавно. Или по этой теме у Офиса будут "другие любимые авторы"?" – написала она на своей странице в Facebook.

Баум будет курировать "Большое строительство" в Украине? Зеленский назначил ответственного за проект Facebook Екатерины Коберник

Согласно указу президента, координационный совет наделен правом получать от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимые документы и материалы.

"Создать Координационный совет по реализации программы "Большое строительство" как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которой является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы", – сказано в документе.

Кроме Кирилла Тимошенко в состав органа вошли:

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

министр здравоохранения Максим Степанов;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов;

заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская;

глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков;

гендиректор Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента Ольга Бугай;

директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования секретариата Кабинета министров Наталья Козловская;

советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк;

советник министра Кабинета министров Елена Симоненко.

Также в распоряжении OBOZREVATEL оказался документ, подписанный Тимошенко. В нем он обращается к главам ОГА, чтобы те в течение семи дней привели все визуальные и информационные носители в соответствие с рекомендациями брендбука.

В частности, это касается замены аватарок на страницах ОГА в социальных сетях на предложенные и использования хэштегов "Большоестроитесльство" в сообщениях.

На объектах, которые еще строятся в рамках проекта, нужно установить билборды желтого цвета размером не менее 3х2 метра. На каждом завершенном объекте нужно установить такие же билборды зеленого цвета, касательно дорог – белого цвета с зеленой строчкой.

Требование ОПУ для глав ОГА

При этом все макеты билбордов, информационных стендов перед печатью нужно отправлять на согласование.

Напомним, что "Большое строительство" является проектом президента и правительства. Он предусматривает строительство дорог и объектов инфраструктуры и осуществляется на средства государственного бюджета, Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов.

Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента

Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента

Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента

Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что предприниматель Борис Баум при поддержке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко продолжает закупать медицинские маски в Китае и поставляет их в Украину без уплаты НДС по цене примерно 12,5 грн за единицу. При этом украинские производители такого же качества маски продают по 1,5-2 грн.