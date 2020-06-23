Баум будет курировать "Большое строительство" в Украине? Зеленский назначил ответственного за проект
Президент Украины создал координационный совет по проекту "Большое строительство"
Его возглавил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Журналистка напомнила, что ранее ОПУ вместе с бизнесменом Борисом Баумом курировали "гуманитарку" из Китая
Она уточнила, что строительство – это миллиарды из бюджета
Координационный совет по "Большому строительству" возглавил Тимошенко
Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по реализации программы "Большое строительство", который возглавил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.
Соответствующий указ № 246/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства. В свою очередь журналистка Екатерина Коберник напомнила, что ранее Офис президента вместе с известным предпринимателем Борисом Баумом курировал "гуманитарку", однако в случае со строительством речь идет уже о миллиардах бюджетных средств.
"Удивительный орган – Офис президента. Говорят, просто офис, канцелярия. Так сильно канцелярия, что даже люстрация не должна касаться – мелкие люди. Но раньше Офис (вместе с известным меценатом и знатоком казино Баумом) курировал "гуманитарную помощь" по коронавирусу, которая и не гуманитарная, и не помощь. Теперь канцелярия будет курировать большую стройку. И это вам не гуманитарка за деньги бизнеса. Это миллиарды бюджетных денег. И все под контроль одной канцелярии. Надеюсь, у мецената Баума уже есть строительная фирма, которую он, как и благотворительный фонд, прикупил у кого-то недавно. Или по этой теме у Офиса будут "другие любимые авторы"?" – написала она на своей странице в Facebook.
Баум будет курировать "Большое строительство" в Украине? Зеленский назначил ответственного за проект Facebook Екатерины Коберник
Согласно указу президента, координационный совет наделен правом получать от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимые документы и материалы.
"Создать Координационный совет по реализации программы "Большое строительство" как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которой является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы", – сказано в документе.
Кроме Кирилла Тимошенко в состав органа вошли:
министр инфраструктуры Владислав Криклий;
министр здравоохранения Максим Степанов;
министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;
первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов;
заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская;
глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков;
гендиректор Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента Ольга Бугай;
директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования секретариата Кабинета министров Наталья Козловская;
советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк;
советник министра Кабинета министров Елена Симоненко.
Также в распоряжении OBOZREVATEL оказался документ, подписанный Тимошенко. В нем он обращается к главам ОГА, чтобы те в течение семи дней привели все визуальные и информационные носители в соответствие с рекомендациями брендбука.
В частности, это касается замены аватарок на страницах ОГА в социальных сетях на предложенные и использования хэштегов "Большоестроитесльство" в сообщениях.
На объектах, которые еще строятся в рамках проекта, нужно установить билборды желтого цвета размером не менее 3х2 метра. На каждом завершенном объекте нужно установить такие же билборды зеленого цвета, касательно дорог – белого цвета с зеленой строчкой.
Требование ОПУ для глав ОГА
При этом все макеты билбордов, информационных стендов перед печатью нужно отправлять на согласование.
Напомним, что "Большое строительство" является проектом президента и правительства. Он предусматривает строительство дорог и объектов инфраструктуры и осуществляется на средства государственного бюджета, Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов.
Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента
Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента
Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента
Указ Зеленского о создании координационного совета по "Большому строительству" Офис президента
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что предприниматель Борис Баум при поддержке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко продолжает закупать медицинские маски в Китае и поставляет их в Украину без уплаты НДС по цене примерно 12,5 грн за единицу. При этом украинские производители такого же качества маски продают по 1,5-2 грн.