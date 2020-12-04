Украинцам покажут зарплаты банкиров: НБУ решил раскрыть информацию

Национальный банк Украины обязал банки публиковать данные о вознаграждениях топ-менеджеров на собственных веб-сайтах.

Новые требования к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка обнародовала пресс-служба Нацбанка. Регулятор отмечает, что новый подход базируется на лучших международных подходах и сделает более прозрачным принятие решений о вознаграждении.

"Отныне требования положений и отчетов о вознаграждении регулируются отдельным Положением регулятора", ‒ сообщили в НБУ.

Отмечается, что соответствующие данные финучреждения будут размещать на своих веб-страницах. В годовом отчете банк должен указать информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), которые были выплачены в течение отчетного года.

В Нацбанке уточняют, что положение о вознаграждении должно быть прозрачным, понятным и не содержать конфликта интересов в банке. Также оно должно соответствовать политике управления рисками и созданной в банке системе распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению. При этом вознаграждение должно быть обоснованным относительно рыночных показателей размеров и условий выплаты.

В то же время отчет должен содержать информацию о сумме вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие, сроки фактической выплаты, полное описание всех составляющих вознаграждения, а также критерии эффективности, по которым начислялось вознаграждение.

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