Бай, дешевый доллар? Чего ждать от нового президента США

Новоизбранный, хоть еще и не вступивший в свою должность, президент США обещает поднять до $15 минимальную почасовую оплату труда и весьма заметно увеличить налоги (в частности, корпоративный налог – на треть!), наверняка ослабит давление на ФРС (частную контору, выполняющую там функции нацбанка, от которой Трамп требовал до предела снизить процентную ставку), но при этом планирует существенно расширить отечественное (ИХ отечества) производство.

Итак: с одной стороны – рост зарплат и налогов, удорожание доллара (или, как минимум, прекращение его удешевления: дальше уже, собственно, и некуда, а отрицательная ставка рефинансирования для США невероятна), – что никак не стимулирует ни бизнес, ни инвестиции в него, а, скорее, побуждает вместо того, чтобы брать дорожающие кредиты на производство или покупки, наоборот – подержать деньги в банке, причем побуждает как потенциальных производителей-продавцов, так и потенциальных потребителей-покупателей; с другой же стороны – декларируется курс на производственный рост, несмотря на это на всё.

Реальным такое дивное сочетание может быть лишь при сверхмасштабных инвестициях именно государства, что, собственно, и планируется, но если в самом деле государство будет инвестором в условиях искусственно создаваемой невыгодности инвестиций, то к нему перейдет чуть ли не монополия на всяческие инвестиции, хоть до реальной такой монополии в любом случае, конечно же, далеко.

Тогда становится понятно, почему некоторые аналитики предрекают нечто вроде наиболее дерзкой за все время существования США попытки построить там социализм. Разумеется, в той степени, в какой такое возможно в этой стране (где Байдена, кстати, поддержали достаточно

многочисленные сторонники совсем уж "отъявленного социалиста" Сандерса). Но — никаких национализаций или запретов! Инвестируйте все! Покупайте американское!

Невыгодно? Ну так это уже ВАШЕ решение! Государство вам просто покажет пример... Некогда самый молодой в истории США сенатор, готовящийся теперь стать самым возрастным президентом своей страны, олицетворяет единство самых противоположных противоположностей. Легкое осоциализнивание США госинвестициями (и госпрограммами господдержки!) — это как раз самое то. В отношении же зеленой (на самом деле — скорее, синей) основы всемирной экономики все-таки не рискну сказать, что давно уже нарисованный сверх всяческого реального обеспечения доллар вдруг станет серьезно дорожать.

Оголтелых монетаристов там особо не жалуют, монетаризм — это их "экспортный товар", а не для себя, у них всё больше в моде идея печатать доллары "сколько угодно" и сбрасывать с их вертолета. Но года на 4 (а может, и лет на 8, но тут уже может понадобиться крутая американская медицина) этот выброс-сброс, видимо, слегка поутихнет: в моду входит не вертолет, а электротранспорт...