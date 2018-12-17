Алименты в Украине: как новый закон ударил по неплательщикам

В Украине закон, направленный на борьбу с неплательщиками алиментов, помог всего за несколько месяцев погасить десятки тысяч задолженностей. С начала года с должников было взыскано 4 млрд грн.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко. По его словам, выплате алиментов хорошо помогает пеня.

"Сейчас начала работать пеня за просрочку алиментов более одного года, двух лет и трех лет. Если долг три года – это 50% пени. Если человек задолжал 100 тыс. грн, то 50 тыс. грн он должен сверху заплатить", – рассказал чиновник.

По его словам, украинцев призывали еще до 29 августа погасить долги по алиментам, "потому что теперь новые нормы заработали, и уже с пеней надо их оплачивать".

Куценко назвал максимальные суммы погашения задолженностей: "У нас был рекорд 300 тыс. грн, 345 тыс. грн, но абсолютный рекорд был в сентябре 2018 года – по Печерскому району было взыскано почти 800 тыс. грн. Человек хотел поехать за границу на отдых, но имел запрет на выезд, и уже когда погасил сумму, мог ехать в зарубежную страну".

Как отметил представитель Минюста, у ведомства сейчас около полумиллиона дел по алиментам, но с начала года их число уменьшилось на 50 тысяч.

"Сейчас должники активно платят алименты благодаря введению новых норм закона. 5 лет назад было 2 млн дел. Сейчас значительное число дел было закрыто. В этом году было взыскано 4 млрд грн долгов по алиментам, хороший прирост дает введение пени. Люди дополнительно платят проценты, если не успели заплатить алименты", – рассказал он.

Также Куценко сообщил, как будут решать проблему 100 тыс. людей, которые трудоспособны, но не платят алименты из-за отсутствия официальной работы.

"Сейчас составляется меморандум с Государственной службой занятости. Тем гражданам, которые имеют возможности и трудоспособный возраст, предлагают работу из базы данных Госслужбы занятости", – отметил чиновник.

rodyna.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 августа в Украине вступил в силу второй за год закон об ужесточении наказания за неуплату алиментов.

Нормы закона усиливают ответственность: за неуплату алиментов в течение 6 месяцев должника привлекут к общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов. За повторное нарушение придется отработать от 240 до 360 часов. Уклонистов могут арестовать на 10 суток, а злостных - лишить свободы на 2 года.

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