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31 марта • обновлено в 01:21
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97 млрд на борьбу с COVID-19: Шмыгаль выступил с заявлением о "проваленном" бюджете

1.8т
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Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Верховную Раду в следующий раз принять проект бюджета, который Кабмин специально перекроил из-за коронавируса COVID-19.

На странице в Facebook он заявил, что правительство "работало совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме".

"Это бюджет чрезвычайной ситуации. Мы сохранили практически все основные расходы. Предлагаем создать Фонд для борьбы с COVID-19 и наполнить его +97,1 млрд грн. Мы четко прописываем, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями. Только эта борьба завершится – все расходы развития вернем", – написал Шмыгаль.

Он выразил сожаление в связи с тем, что многих нардепов не было на заседании фракций и они не смогли ознакомиться с изменениями.

"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, за неделю мы примем улучшенную версию документа", – сказал премьер.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Как писал OBOZREVATEL, 30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

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Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Госбюджет-2020 Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Ну звісно зберегли - "священі корови" типу ДУС, генпрокуратура, мусарня не втратили ні копійки
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