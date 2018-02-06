На бегу по поводу рынков:

(1) Вопрос - "кризис или нет" бессмысленен - в применении к рынкам нет такого слова. Если кризисом считать выход за 2 сигмы от исторического среднего - еще далеко не кризис.

(2) Фундаменталки, то есть существенного негативного изменения макрофакторов, нет, скорее есть постепенное их улучшение. Так что коррекция не носит макро характер.

(3) Доллар практически не растет, UST тоже не очень. Значит это еще не flight to quality, дети еще не бегут к мамочке с плачем - дети пока играют во дворе. Так что коррекция пока, а не катастрофа.

(4) О перегретости рынков нельзя судить по величине индексов - о ней судят по риск-премиям. Риск-премии на рынке были в начале года достаточно низкими, но отнюдь не "криминальными", могли бы даже еще сократиться. Но низкие риск-премии - всегда повод для коррекции рынков, особенно на фоне роста ставок. Да, ставки начали расти не вчера. Но премии всегда запаздывают за ставками в период их роста. Вот, кажется, лаг времени исчерпан, рынки пошли за ставками, чтобы поддержать/увеличить риск премии.

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(5) Как скоро и где это кончится - сказать невозможно. Может быть - завтра, чтобы начаться снова через месяц; может быть - продлится весь год. У нас есть сценарии, когда рынки корректируются на 45%, и это не выводит риск-премии в необычную зону (правда это при условии что прогноз прибылей компаний меняется кардинально, то есть в США рецессия и рост инфляции, а в это трудно поверить). Если же в США все продолжает быть ок, то больше шансов у краткосрочной коррекции; но роста, как раньше, тоже скорее всего не будет;

(6) Что из всего этого следует? То же, что и всегда: инвестор должен быть готов к коррекции. Если ты инвестируешь в акции, помни, что иногда рынки не восстанавливаются по 5-6, а то и более 10 лет. Если - в облигации, помни - ставки начали расти и будут расти долго. На этом фоне доходность длинных облигаций будет отрицательной, как ни крутись. Остаются короткие облигации, а их надо уметь выбирать. Если ты вкладываешься в золото - помни, что чем выше ставки, тем менее привлекательно золото - актив, который не приносит процентного дохода. Ну а для любителей биткоина у меня советов нет.