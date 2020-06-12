Зарплаты 8 тысяч и падение ВВП: задержится ли у власти Кабмин Шмыгаля и чего ждать украинцам

Шмыгаль не знает, когда его отправят в отставку, но говорит, что это можно будет "почувствовать"

Премьер-министр Денис Шмыгаль после 100 дней своего правления впервые провел большую пресс-конференцию, на которой пообщался, в том числе, и с OBOZREVATEL. После того как парламент отказался принимать план действий Кабмина, что фактически лишило его годового иммунитета, один из главных вопросов – как долго задержится премьер в своем кресле.

О главных достижениях и провалах премьера, а также о будущем экономики – читайте в материале OBOZREVATEL.

Громкое обещание

"Попередників" в новом правительстве условно обзывают "мечтателями". Мол, наобещали с три короба того, что даже в теории воплотить невозможно. К примеру, на 40% увеличить рост экономики. Такие оценки прорываются и в речи премьера Дениса Шмыгаля. "Мы реально оцениваем ситуацию", – время от времени повторяет глава Кабмина.

Денис Шмыгаль

Единственное громкое обещание, которым успел отметиться премьер, – создать 500 тыс. рабочих мест. Правда, на вопрос OBOZREVATEL о том, сколько уже успели создать, Шмыгаль ответил очень мягко: "Служба занятости за время карантина трудоустроила 142,7 тыс. человек". Неважно, это уже существующие освободившиеся вакансии или созданные при поддержке правительства новые – премьер все посчитал в результат "программы создания рабочих мест".

Правда, при этом Шмыгаль признает: средняя зарплата 8 тысяч гривен – это слишком мало, а перспектива работать уборщиком устроит не всех. Дело в том, что абсолютное большинство новых рабочих мест обещают создать для строителей дорог, работников сферы сельского хозяйства и благоустройства (те самые уборщики и дворники).

"Более 40% – люди с высшим образованием, и ожидания у них другие, чем работать уборщиком", – рассказывает Шмыгаль.

"Очень трудно сказать: "Я создал миллион рабочих мест. Идите все работайте". Можно это сделать. Но есть структура людей. Более 40% – люди с высшим образованием, и ожидания у них другие, чем работать уборщиком. Но задача накануне кризиса была другой", – объясняет OBOZREVATEL премьер. Если кто-то потерял работу из-за кризиса, он может уже с первого дня получать пособие по безработице. А если нет желания сидеть дома с выплатой, можна временно пойти на работу туда, где она есть.

Скромные достижения

Новый Кабмин приступил к работе уже после того, как стала распространяться пандемия коронавируса. За считанные недели начала рушится экономика по всему миру. Ожидать особых достижений в этот период не приходится.

Шмыгаль же среди главных достижений своего Кабмина называет: вовремя предприняли карантинные ограничения, поддержали людей выплатами, реализовали программу поддержку бизнеса через кредиты (эффективность которых довольно спорная).

Денис Шмыгаль

Есть еще согласование кредита от МВФ, но новые долги с большой натяжкой можно назвать "победой".

Главным же провалом можно считать масштабный кризис в энергетике. Проблемы тянулись годами, разумеется, что винить исключительно действующего премьера нельзя, но именно при нем долги достигли рекордных отметок, генерация начала сокращаться, а проблема "зеленых" дошла до точки кипения. И только на днях Кабмин, кажется, сумел найти общий язык с "зелеными" и согласовал снижение цен для их электроэнергии.

Неблагодарные прогнозы

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.

Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:

траектория примет форму "V" ( быстрое восстановление);

"U" ( плавное восстановление);

"L" (экономика упала и надолго осталась на дне).

Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникации и связи. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.

Непредсказуемые перспективы

Главный же вопрос: сможет ли Кабмин Шмыгаля продержаться хотя бы год или повторит судьбу своих предшественников. И здесь все зависит от настроений на Банковой. Сам премьер на вопрос журналистов о том, по каким маяком можно определить, задержится ли он и довольны ли его работой, ответил: "Вы сами все почувствуете".

Впрочем, покамест президент Владимир Зеленский и в интервью, и на пресс-конференциях говорит, что "премьер неплохой", мол, его работой он покамест удовлетворен.

Но если сейчас все трудности и проблемы можно легко объяснить пандемией, то уже в третьем квартале, когда, вероятно, карантин закончится, а экономика начнет восстанавливаться после рекордного обвала, именно от премьера будет зависеть траектория динамики ВВП. Либо мы взлетим так же быстро, как и упали, либо же будем колебаться на дне.

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