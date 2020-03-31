Главная Новости
31 марта • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Ждать доллар по 26 не стоит: аналитик пояснил, что будет с курсом в Украине

2.1т
Читать материал на украинском

Резкое снижение курса доллара к гривне на межбанковском валютном рынке 31 марта произошло из-за принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Но дальнейшего укрепления гривни ждать не стоит.

Об этом заявил Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Снижение курса на межбанке напрямую связано с принятием законов (контрольных точек от МВФ). По факту с открытия межбанк сразу упал на 50 копеек из-за того, что многие отправляли заявки до открытия рынка, узнав новость о принятии законов", – сообщил он.

Курс доллара

Курс доллара

По его словам, обвал усилился в связи с тем, что в последние дни НБУ не выходит на рынок с интервенциями и не регулирует курс.

"В дальнейшем курс будет стабилизирован на текущих отметках, и ожидать стремительного падения до 26 грн не стоит", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 31 марта составил 28,06 грн/$. Он снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 6 копеек – до 30,96 грн.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро курс валют гривня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги