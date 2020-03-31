Ждать доллар по 26 не стоит: аналитик пояснил, что будет с курсом в Украине

Резкое снижение курса доллара к гривне на межбанковском валютном рынке 31 марта произошло из-за принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении. Но дальнейшего укрепления гривни ждать не стоит.

Об этом заявил Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Снижение курса на межбанке напрямую связано с принятием законов (контрольных точек от МВФ). По факту с открытия межбанк сразу упал на 50 копеек из-за того, что многие отправляли заявки до открытия рынка, узнав новость о принятии законов", – сообщил он.

Курс доллара

По его словам, обвал усилился в связи с тем, что в последние дни НБУ не выходит на рынок с интервенциями и не регулирует курс.

"В дальнейшем курс будет стабилизирован на текущих отметках, и ожидать стремительного падения до 26 грн не стоит", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 31 марта составил 28,06 грн/$. Он снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 6 копеек – до 30,96 грн.

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