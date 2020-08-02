АМПУ анонсировала закупку услуг по поднятию танкера DELFI, – Криклий

Администрация морских портов Украины анонсировала прозрачную закупку услуг по подъему и отдалению танкера DELFI в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook. По его словам, крах судна – это чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

"Все три попытки подрядчика, нанятого судовладельцем поднять танкер были безуспешными. Одна из причин – недостаточная материально-техническая база. Теперь за поднятие судна ответственная Администрация морских портов Украины", – написал министр.

ГП АМПУ объявило конкурс с четкими требованиями к подрядчикам. Участники, в частности, должны иметь: документы, подтверждающие выполнение успешных операций по поднятию судов; процедуры закупки собственного или арендованного оборудования, необходимого для предоставления услуги; работников соответствующей квалификации.

Также участники должны предоставить план выполнения работ. Заявки принимаются ориентировочно до 5 августа – подчеркнул министр. Криклий уверен, что пляж "Дельфин" в кратчайшие сроки наконец смогут освободить.