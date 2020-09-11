АМКУ выиграл суд против "Тедиса" о рекордном в истории Украины штрафе

Валентина Гембарская Экономика 13:45, 11.09.2020 Обновлено: 14:34, 11.09.2020

Антимонопольный комитет выиграл судебный иск против табачного дистрибьютора "Тедис". Таким образом компания уплатит еще 131 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке сигарет. В общем сумма штрафа составляет 431 млн грн.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, Северный апелляционный хозсуд принял решение, которым отказал компании "Лидертано Холдингс" в удовлетворении иска о признании недействительным решения АМКУ от декабря 2016 года о наложении штрафа.

"В течение 2017-2018 годов "Тедис" обжаловал решение комитета, однако проиграл во всех трех инстанциях. После этого иск с требованием отменить штраф подала компания "Лидертано Холдингс", которая формально является одним из учредителей "Тедис Украина". В ходе сегодняшнего заседания (10 сентября. – Ред.) Северный апелляционный хозсуд закрыл производство по этому делу", – говорят в АМКУ.

"Тедис" уже оплатил часть штрафа в размере 300 млн грн. После вчерашнего решения суда в госбюджет должны поступить еще 131 млн грн.

Компания "Тедис" также предоставила OBOZREVATEL свой комментарий насчет ситуации.

"Мы считаем обвинения АМКУ безосновательными, а решение суда необоснованным. Чтобы избежать начисления пени, компанией было принято решение оплатить остаток штрафа в размере 131 млн грн. При этом мы будем продолжать отстаивать свою позицию в судебном порядке", отметили в пресс-службе компании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее мы подробно писали о том, почему дело "Тедиса" стало таким важным для Украины.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Гай – о срыве инспекции на Донбассе: Россия готовится расширить агрессию в час "Ч"

Число "единщиков" нужно урезать, а за зарплаты в конвертах жестко штрафовать: как вывести экономику Украины из тени

В научной работе Шкарлета официально нашли плагиат. Документ

Между Геращенко и Верещук произошла перепалка из-за "полета" с зонтиком

Кандидат в мэры Николаева от "Слуги народа" открестилась от любви к Путину. Видео