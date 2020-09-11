АМКУ выиграл суд против 'Тедиса' о рекордном в истории Украины штрафе

Антимонопольный комитет выиграл судебный иск против табачного дистрибьютора "Тедис". Таким образом компания уплатит еще 131 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке сигарет. В общем сумма штрафа составляет 431 млн грн.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, Северный апелляционный хозсуд принял решение, которым отказал компании "Лидертано Холдингс" в удовлетворении иска о признании недействительным решения АМКУ от декабря 2016 года о наложении штрафа.

"В течение 2017-2018 годов "Тедис" обжаловал решение комитета, однако проиграл во всех трех инстанциях. После этого иск с требованием отменить штраф подала компания "Лидертано Холдингс", которая формально является одним из учредителей "Тедис Украина". В ходе сегодняшнего заседания (10 сентября. – Ред.) Северный апелляционный хозсуд закрыл производство по этому делу", – говорят в АМКУ.

"Тедис" уже оплатил часть штрафа в размере 300 млн грн. После вчерашнего решения суда в госбюджет должны поступить еще 131 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 29 июля, рассмотрев жалобу табачного посредника-монополиста – компании "Тедис", оставил в силе предыдущее решение суда об аресте счетов компании.

В августе стало известно, что Высший хозяйственный суд Киева отказал "Тедису", "Бритиш амэрикэн Тобакко" и "Империал Тобакко" в исках о признании штрафа АМКУ безосновательным.

Ранее мы подробно писали о том, почему дело "Тедиса" стало таким важным для Украины.

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