АМКУ установил, что "Укрзалізниця" создала неравные условия для клиентов, введя маршрутные отправки

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал АО "Укрзалізниця" создать равные условия для всех участников рынка ж/д грузоперевозок.

АМКУ выявил, что активное внедрение "УЗ" грузоперевозок по графику маршрутных поездов позволило сократить сроки доставки для одних клиентов, но негативно отразилось на перевозках для других компаний. В связи с этим Комитет рекомендует "Укрзалізниці" создать равные условия для всех участников рынка железнодорожных грузоперевозок.

Как пишет ЦТС, о таком решении АМКУ проинформировал накануне, 28 мая.

В Комитете заявили, что было получено обращение от Объединения предприятий "Укрметаллургпром" с жалобой на введение АО "Укрзалізниця" перевозок грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов, которые имеют преимущество в скорости перевозок и сроках доставки грузов. В ходе расследования было установлено, что, введя перевозки грузов по расписанию движения маршрутных поездов, АО "Укрзализныця" создало неравные условия перевозки для заказчиков услуг.

"Для отдельных грузовладельцев это позволило сократить сроки доставки грузов, а для других - при наличии дефицита локомотивного парка АО "Укрзалізниця" и отсутствии перерабатывающей способности железных дорог – влияло на своевременность доставки грузов и, как следствие, могло привести к ущемлению интересов этих грузовладельцев", -– информируют в Антимонопольном комитете.

"Увеличение нагрузки и неравномерность приема груза получателями и отсутствие ритмичной обработки подхода поездов к портам привели к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по АО "Укрзалізниця" составил 252 поезда, из них 125 - по филиалу "Одесская железная дорога"). Фактически, часть вагонов стала "складами на колесах". Насыщение загруженного потока поездов в направлении портов Черного моря достигло критического предела, по отдельным вагонам задержка достигала более 30 дней", – добавили в АМКУ.

Такие действия АО "УЗ", как отметили в АМКУ, могут содержать признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Поэтому, с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет 28 мая дал "Укрзалізниці" обязательные для рассмотрения рекомендации. Не совершать действий, которые заключаются в создании неравных условий предоставления услуг по перевозке грузов при введении перевозок грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов, которые могут привести к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования. А также принять меры, направленные на обеспечение равных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и соблюдение баланса интересов участников рынка перевозки грузов ж/д транспортом.

Напомним, что еще год назад, во время подведения итогов проекта "Наш вагон", реализованного ЦТС совместно с компаниями "Лемтранс", "Левада Карго", "Вертикаль" и "Квадро Центр", его участники отмечали, что УЗ, пользуясь монопольным правом, эксплуатирует подвижной состав на направлениях с повышенной скоростью движения, отдавая приоритет вагонам, которые сдаются в аренду на ProZorro, и собственным вагонам, и лишь после них – частникам. При этом констатировалось увеличение срока оборота вагонов при повагонных отправках.

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