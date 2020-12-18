АМКУ предоставил очередное доказательство правовой и экономической обоснованности 'Роттердам+', – экономист

Решение Антимонопольного комитета закрыть дело "Роттердам+" стало очередным доказательством правовой и экономической обоснованности этой формулы.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в своем блоге в издании "Лига".

"Тщательная экспертиза АМКУ не подтвердила гипотезу НАБУ о том, что действия НКРЕКП привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или их группам льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов", – пишет Кушнирук.

Экономист отметил, что АМКУ полный набор инструментов качественной экспертизы, квалифицированных специалистов и опыт в выяснении вопросов о соответствии закона и влияния на конкуренцию тех или иных нормативных актов.

"Итак, к решениям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отсутствии состава преступления по так называемому делу" Роттердам + "добавлена профессиональная экспертиза, которая подтверждает правильность решений САП и ВАКС", – добавил Кушнирук.

Напомним, что 18 декабря АМКУ закрыл дело "Роттердам +". Комитет постановил, что формула не нанесла никакого ущерба и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.

Формула "Роттердам +", по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически потеряла силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула приостановила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 года по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам +", по результатам которого было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.