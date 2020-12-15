АМКУ хочет 275 млн грн от ДТЭК: в компании обвинения назвали безосновательными и идут в суд

Решение Антимонопольного комитета о якобы злоупотреблении компаниями группы ДТЭК монопольным положением компаний в Бурштынском энергоострове преждевременное, безосновательное и предвзятое.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК по результатам заседания АМКУ 15 декабря.

"Решение АМКУ – это попытка переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК. Основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно адвокация конкуренции, а не прекращение существования субъектов хозяйствования в результате применения к ним явно несоизмеримых штрафных санкций", – сообщили в компании.

Согласно решению, АМКУ хочет получить от АО "ДТЭК Западэнерго" 175,9 млн грн и 99,2 млн от ООО "Д.Трейдинг" по надуманным и безосновательным обвинениям в "злоупотреблении монопольным положением".

В ДТЭК отметили, что АМКУ не было проведено надлежащего исследования функционирования рынка электрической энергии, зато проигнорировано представленные доказательства и экспертные заключения.

"В торговой зоне "Острова Бурштынская ТЭС" имеется значительная конкуренция между участниками рынка, который фактически соединенный с сопредельными странами ENTSO-E, а решающее влияние на ценообразование оказывает чрезмерное государственное регулирование, введение price caps, неполное функционирование всех механизмов рынка", – отметили в компании.

Предвзятым и немотивированным является обвинение АМКУ в "ограничении доступа к импорту".

"Государством не было внедрено проведение внутреннесуточных аукционов на распределение пропускной способности, чем существенно было затруднено планирование, прогнозирование и осуществление хозяйственной деятельности импортерами. Как следствие, это лишило импортеров, в частности "Д.Трейдинг", права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутреннесуточном рынке и привело к нанесению дополнительных расходов импортерами", – сообщили в ДТЭК.

Компания ДТЭК будет отстаивать свои интересы и репутацию в судебном порядке.