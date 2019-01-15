''Американцы не справились'': в России указали на крупный провал США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты задействовали против Кремля весь арсенал всевозможных санкций, однако не добились своей цели.

"Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США. В 1974 году была принята поправка Джексона-Вэника. Как только ее отменили, сразу появился "закон Магнитского". И так далее", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина в интервью АиФ.

По его словам, ограничительные меры против Москвы со стороны Вашингтона ничего не изменили.

"Несмотря на то, что США – самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!" – резюмировал Песков.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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