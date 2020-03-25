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25 марта • обновлено в 12:58
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Американский рынок пережил рекордный рост, обновив 90-летний максимум

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Индексы США выросли в ожидании пакета помощи для экономики на $2 трлн вслед за рынком нефти и азиатскими акциями: индекс Dow Jones подскочил более чем на 2 тысячи пунктов, обновив почти 90 летний максимум.

По итогам торгов на Уолл-стрит 24 марта, индексы США показали значительный рост в связи с анонсированной властями программой помощи экономике, страдающей от коронавируса.

Индекс Dow Jones к закрытию торгов во вторник, 24 марта, подскочил на 2112,98 пункта (11,37%) и составил 20704,91 пункта. Это рекордный подъем с 1933 года.

По состоянию на среду, 25 марта, индекс Dow Jones торгуется на уровне 20704,91, поднявшись на 11,37%.

Американский рынок на взлете: Dow Jones показал рекордный рост за 90 лет

S&P 500 отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный рост с октября 2008 года - он поднялся на 209,93 пункта (9,38%), до 2447,33 пункта. На торгах 25 марта индекс показывает снижение на 1,3%.

Nasdaq Composite набрал 557,18 пункта (8,12%) и составил 7417,86 пункта.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов", - сказал эксперт Franklin Templeton Стивен Довер в комментарии агентству Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • До этого биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после несостоявшейся сделки Организации стран – экспортеров нефти.

  • Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • Международные компании за сутки потеряли на акциях $4,7 трлн из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах на фоне распространения эпидемии коронавируса.

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Тема
Фондовый рынок
Место
США
Тег
рынок
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Учитывая что в середине февраля DJ был на уровне 29000 пунктов слова насчет 90 летнего максимума как то вызывают сомнения)
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Гоша Злой
Гоша Злой
а че там у соседей скрепных со взлетом рынка?)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Гоша Злой, У тебя проблемы с причинно-следственным восприятием? Если ты не в курсе то на обозе 90% всех новостей про Россию и Путина) Вот именно поэтому я и заглядываю на этот сайт как на сайт анекдотов хотя конечно на убогими смеяться нехорошо)
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Cтефанова, раиссия интересует только в контексте вашего интереса к нам) вы же пасетесь зачем-то на наших ветках... но должен признать - холодильник потихоньку побеждает киселева даже у моих родственничков в Сочи)
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