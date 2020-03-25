Американский рынок пережил рекордный рост, обновив 90-летний максимум

Индексы США выросли в ожидании пакета помощи для экономики на $2 трлн вслед за рынком нефти и азиатскими акциями: индекс Dow Jones подскочил более чем на 2 тысячи пунктов, обновив почти 90 летний максимум.

По итогам торгов на Уолл-стрит 24 марта, индексы США показали значительный рост в связи с анонсированной властями программой помощи экономике, страдающей от коронавируса.

Индекс Dow Jones к закрытию торгов во вторник, 24 марта, подскочил на 2112,98 пункта (11,37%) и составил 20704,91 пункта. Это рекордный подъем с 1933 года.

По состоянию на среду, 25 марта, индекс Dow Jones торгуется на уровне 20704,91, поднявшись на 11,37%.

S&P 500 отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный рост с октября 2008 года - он поднялся на 209,93 пункта (9,38%), до 2447,33 пункта. На торгах 25 марта индекс показывает снижение на 1,3%.

Nasdaq Composite набрал 557,18 пункта (8,12%) и составил 7417,86 пункта.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов", - сказал эксперт Franklin Templeton Стивен Довер в комментарии агентству Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До этого биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после несостоявшейся сделки Организации стран – экспортеров нефти.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

Международные компании за сутки потеряли на акциях $4,7 трлн из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах на фоне распространения эпидемии коронавируса.

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