Amazon заплатит штраф за торговлю с Крымом
Американский интернет-ритейлер Amazon заплатит 134,5 тыс. долларов (3,62 млн грн) штрафа за нарушение санкций США, в том числе в отношении аннексированного Крыма.
Об этом сообщается на сайте Минфина США (OFAC).
Отмечается, что в 2011-2018 годах Amazon предоставлял товары и услуги жителям регионов, в отношении которых действуют санкции США. Речь идет о Крыме, Иране и Сирии. Также Amazon обслуживал клиентов, которые лично фигурировали в санкционных списках или работали на дипмиссии стран из таких списков.
Причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы по проверке, находится ли тот или иной клиент Amazon под санкциями. Всего интернет-ритейлер провел несколько сотен транзакций, нарушающих санкционные программы, на общую сумму около 269 тысяч долларов (7,2 млн грн).
Amazon грозил штраф более чем в миллион долларов, но его сумму снизили: OFAC посчитал нарушения не очень значительными и принял во внимание то, что компания сообщила о них добровольно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году власти США запретили любые экономические связи с Крымом. Под запретом оказался в том числе экспорт американских товаров, технологий и услуг на полуостров.
США озвучили требования России для снятия санкций – вернуть контроль над Крымом Украине и закончить войну на Донбассе.