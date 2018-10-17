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МирСпорт

/Новости экономики

Газовая игла России: сосед Украины пошел на решительные меры

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В Польше государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта с американскими фирмами Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного газа.

Как сообщает "Европейская правда", по условиям контракта, каждая из компаний в течение 20 лет будет поставлять в Польшу по 1 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

Согласно контрактам, поставки газа могут быть предметом дальнейшей торговли компанией PGNiG на международных рынках и будут реализоваться по формуле free-on-board, что означает получение товара покупателем в порту погрузки.

Поставки будут осуществляться за счет новых производственных мощностей в Луизиане, завершение строительства которых ожидается к 2023 году.

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского природного газа в 2022 году "просто закончится" и Польше придется найти альтернативу.

По его утверждению, условия сотрудничества с США "намного лучше". "Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ". По словам Возняка, поставки российского газа Польша намерена сменить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

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Как известно, Польша пытается уменьшить свою зависимость от российского газа. В прошлом году в Польшу пришли 13 судов со сжиженным газом, в частности из США и Катара. Объем поставленного в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%.

Ранее компания PGNiG заявляла, что готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Украину в течение года.

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Тема
Рынок газа
Место
Польша
Объекты
СШАгаз
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
. В январе-сентябрь текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году. До 17 миллиардов в 2018 году. Это Польша закупает газ для перепродажи в Украину
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Игорь Анатольевич, сам придумал,шизофреник?
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Главная причина неконкурентоспособности американского СПГ по сравнению с трубопроводным газом — значительное снижение стоимости газа в Европе. По данным МВФ, весной этого года цена на российский газ на границе с Германией составила $ 183. При этом на региональной газовой европейской бирже TTF цена была в среднем по $ 188 без доставки, а цена американского СПГ была намного выше. Так, по данным Минэнерго США, в феврале его поставки в Испанию, Португалию и Турцию обошлись около $ 245 за тысячу кубов.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ivanenko Vitaliy, еще интересно указать уровень добычи в США, ведь иной раз им самим не хватает, раз закупали газ в России.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Кстати, забыл В Америке нет контрактных цен на газ. Газ там продается на бирже в луизиане.
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