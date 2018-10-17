Газовая игла России: сосед Украины пошел на решительные меры

В Польше государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта с американскими фирмами Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного газа.

Как сообщает "Европейская правда", по условиям контракта, каждая из компаний в течение 20 лет будет поставлять в Польшу по 1 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

Согласно контрактам, поставки газа могут быть предметом дальнейшей торговли компанией PGNiG на международных рынках и будут реализоваться по формуле free-on-board, что означает получение товара покупателем в порту погрузки.

Поставки будут осуществляться за счет новых производственных мощностей в Луизиане, завершение строительства которых ожидается к 2023 году.

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского природного газа в 2022 году "просто закончится" и Польше придется найти альтернативу.

По его утверждению, условия сотрудничества с США "намного лучше". "Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ". По словам Возняка, поставки российского газа Польша намерена сменить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

Как известно, Польша пытается уменьшить свою зависимость от российского газа. В прошлом году в Польшу пришли 13 судов со сжиженным газом, в частности из США и Катара. Объем поставленного в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%.

Ранее компания PGNiG заявляла, что готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Украину в течение года.