Алкоголь, табак, топливо: Мероприятия по детенизации дают результат, – Верланов

В феврале Государственная налоговая служба направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров.

Об этом сообщает ГНС. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1%, а именно 1,1 млрд грн.

"Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии. Это стало возможным благодаря системным мерам по детенизации, начатыми правительством осенью. Мы приложим все усилия, чтобы в следующих месяцах этот тренд сохранился", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что благодаря принятым общим мерам по детенизации рынка подакцизных товаров индикативные показатели были выполнены в полном объеме из спирта (142,2%), ликеро-водочной продукции (113,3%), пива (127,0%) , а также табачных изделий (100%).

Также в налоговой отметили, что в разрезе подакцизных товаров наибольший прирост по февраль 2019 состоялся по табачным изделиям (+71,3%, или 1,4 млрд грн), ликеро-водочной продукции (+24,4%, или +0,1 млрд грн), спирта (+61,5%, или 0,004 млрд грн) и пиву (+11,0%, или 0,03 млрд грн).

Напомним, ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что в феврале ГНС перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Добавим, что по итогам февраля ДПС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых соответствует ДПС, составили 37,1 млрд грн.

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