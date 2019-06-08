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Алкоголь резко подорожает: украинцев предупредили о рисках

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В Украине повышение минимальных цен на алкогольные напитки может привести к увеличению теневого рынка.

"Сейчас эффектом от повышения станет рост теневого рынка", – заявил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии "Сегодня".

По его словам, решение о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь Министерство экономического развития и торговли принимает каждый год, мотивируя инфляцией и борьбой с контрафактом и с теневым рынком.

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"Я могу с этим согласиться с некоторым исключением. Например, акциз на сухие вина фактически нулевой. Если мы говорим о борьбе с теневым рынком, а на сухое вино теневого рынка нет, тогда вопрос – почему же мы поднимаем? И поэтому становится ясно, что это не борьба с теневым рынком, а наполнение бюджета", – сообщил Дорошенко.

Эксперт отметил, если есть необходимость сделать ценовую "поправку" на процент инфляции, то рост должен быть ниже 10%.

Повышение цен может привести к увеличению теневого рынка

Повышение цен может привести к увеличению теневого рынка

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить цены:

  • на водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

  • коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

  • вина – на 7,4-10,2%.

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Место
Украина
Тег
алкоголь
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