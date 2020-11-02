Альфа-Банк Украина продлил действие предложения по рассрочке под 0%

Альфа-Банк Украина продлил до 31 декабря 2020 года действие акционного предложения по рассрочке с нулевой ежемесячной комиссией.

По условиям акции, владельцы кредитных карт Альфа-Банка, которые воспользуются программой "Моментальная рассрочка" и переведут покупку в оплату частями на 3 или 6 месяцев, получают 0% ежемесячной комиссии.

Для этого клиенту достаточно совершить оплату на сумму от 500 грн, после чего он получит SMS с номера 3530 с кодом и предложением перевести покупку в рассрочку. Просто отправляете бесплатное SMS с кодом в ответ, чтобы заявка на рассрочку была принята в работу. Активация будет подтверждена также с помощью сообщения.

Оплата покупки происходит равными частями, а годовая ставка на весь период составит всего 0,01%.

Рассрочка доступна владельцам кредитных карт – "RED", "RED Cash", "Travel", "Альфа-Connect", "ЕКО-Максимум", "Фокс Клуб", "ВИГОДА".

Следить за статусом своих рассрочек можно через мобильный банк Alfa-Mobile Ukraine, раздел "Мои рассрочки".

Оформить кредитную карту Альфа-Банка можно удаленно. Документы на подпись и карту вам привезет мобильный банкир.