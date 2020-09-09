Акции Tesla рекордно обесценились: Маск выпал из пятерки самых богатых людей мира

Маск упал на восьмое место в списке самых богатых людей.

Акции компании Tesla обвалились на 21%, что опустило гендиректора компании Илона Маска на 8 место в рейтинге Forbes самых богатых людей мира.

Как сказано на сайте Forbes, он потерял $16,5 млрд.

Как поясняет Bloomberg поясняет, что во время торгов 8 сентября акции Tesla обвалились почти на 21% до $330,21.

Этому предшествовало то, что компания не попала в список S&P500, в который включены 505 избранных публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию и торгующих на фондовых биржах США.

Из-за падения стоимости акций, на данный момент состояние Маска составляет $71,4 млрд. Теперь бывший лидер списка самых богатых людей мира оказался на восьмом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре стоимость акций Tesla упала в четыре с половиной раза – с $2213 до $498 за штуку.

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